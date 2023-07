Jörg Später, Siegfried Kracauer

Préface de Johann Chapoutot

Traduit de l'allemand par Régis Gaspaillard

Né en 1889 à Francfort-sur-le-Main et mort en 1966 à New York, Siegfried Kracauer a été un intellectuel aux multiples facettes: architecte et écrivain, rédacteur au Frankfurter Zeitung et figure majeure du milieu culturel de Weimar, membre du quatuor philosophique formé avec Adorno, Benjamin et Bloch, critique de cinéma, socioloque, il anticipa bon nombre de thèmes développés plus tard par l'École de Francfort et les théoriciens de la culture. Réfugié en errance entre 1933 et 1941 avec sa femme Lili, il rejoint d'abord Paris, puis New York via Marseille et Lisbonne.

Au bout de ce périple, l'Amérique lui apportera une certaine tranquillité d'esprit et lui permettra d'être celui qu'il avait toujours été : un écrivain philosophe, fin observateur de la modernité.

À travers cette biographie passionnante et définitive, Jorg Später retrace le parcours d'un personnage clé de la vie intellectuelle de son époque, en nous faisant revivre l'effervescence et les dilemmes du XX° siècle en compagnie de cet autre Benjamin.

—

"On s’épuiserait ici à montrer – mais on le comprendra mieux en lisant l’excellente biographie qui suit, comme en lisant la biographie intellectuelle qu’Enzo Traverso lui avait consacrée – à quel point Kracauer avait tout compris de ce qu’il se passait en Allemagne, depuis la modernisation rapide et brutale des Gründerjahre et du Wilhelminismus (1871-1914). Son attention précoce aux media de masse et à la classe moyenne, si manifeste dans le petit livre qu’il consacre aux Employés (1930), à leur indéfinition, à leurs espoirs, à leurs craintes et à leurs ressentiments, suffirait à justifier la consécration éditoriale et scientifique dont il jouit désormais, grâce aux éditions Suhrkamp, qui ont publié ses œuvres complètes en neuf tomes, et cette biographie signée par Jörg Später." – Johann Chapoutot

—

Né en 1966, Jorg Später est attaché de recherche au département d’Histoire contemporaine de l’université de Fribourg-en-Brisgau. Outre cette monumentale biographie de Siegfried Kracauer, publiée aux éditions Suhrkamp, il est notamment l’auteur d’un ouvrage sur Lord Vansittard et d’une Histoire du curriculum vitæ au XXe siècle, écrite en collaboration avec l’historien Thomas Zimmer. Ces deux ouvrages sont publiés aux éditions Wallstein, Göttingen. Il travaille actuellement à une histoire de l’École de Francfort en République fédérale d’Allemagne, 1959-1989.

—

Ouvrage traduit avec le concours du Centre national du livre et de l’Institut Goethe, publié avec le soutien de la Région Ile-de-France.