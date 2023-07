L’Europe réunit une grande variété de langues et de cultures. À la fois une et plurielle, elle véhicule un rêve culturel d’intégration. Comment faire vivre ensemble des langues, des littératures, des cultures, en respectant leur diversité ? Mieke Bal aborde cette question en interrogeant les notions de frontières (géographiques, linguistiques, culturelles), d’identité (qu’elle rejette pour sa « fixité »), d’identification. Elle propose un voyage dans la sémiosphère européenne sur les traces de Henri Cartier-Bresson, d’Edvard Munch et d’autres artistes-penseurs, montrant que leurs œuvres donnent corps aux processus d’intergration qu’elle invite à penser. Diversité, union : le débat autour de ces enjeux est essentiel pour la construction de l’Europe.

Mieke Bal est théoricienne d’art et de littérature, analyste de la culture et réalisatrice. Professeure à l’université d’Amsterdam, elle y a cofondé l’Amsterdam School for Cultural Analysis (ASCA). Elle était professeure invitée sur la chaire annuelle L’invention de l’Europe par les langues et les cultures, créée en partenariat avec le ministère de la Culture, pour l’année 2022-2023.

Table des matières

Thomas Römer

Préface

Mieke Bal

Un rêve culturel : l’Europe au pluriel

Leçon inaugurale prononcée au Collège de France le mardi 20 octobre 2022

Une vision nostalgique

Une vision pour aujourd’hui

Les langues

Intergrer l’imagination

Entre : identification plutôt qu’identité

Être dans la sémiosphère européenne

Voyager dans la sémiosphère européenne

Voyager dans tous les sens