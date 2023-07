ATER Littérature et langue françaises (Avignon)

ATER Langue et littérature françaises - Avignon Université

Le candidat devra être, idéalement, titulaire d’un capes ou d’une agrégation de Lettres modernes, Lettres classiques ou de Grammaire. Le profil requis demande une spécialisation en langue et littérature françaises, une bonne capacité d’adaptation à l’hétérogénéité des publics étudiants.

Le poste implique un investissement régulier dans le suivi des étudiants et dans la vie du département (promotion et rayonnement de la formation, notamment).

La personne recrutée au sein du département de Lettres Modernes de l’UFR-ip ALL (Arts, Lettres, Langues)

sera en charge des enseignements de grammaire française et de stylistique, de Techniques d’expression

écrite et orale, de Méthodologie des exercices littéraires, et de littérature à destination des étudiants de

Licence.

Elle participera aux réflexions transversales et pluridisciplinaires menées par le laboratoire

ICTT (théâtre, étude des textes, identité, migration et transferts culturels).

Le dossier de candidature et la liste des pièces jointes sont disponibles :

 Sur l’application ALTAIR du portail GALAXIE :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/candidats.html

 Sur le site de l’Université :

https://univ-avignon.fr/acces-rapide/recrutement-concours/

Le dossier de candidature et les pièces jointes demandées doivent être transmis dématérialisés sur

l’application dédiée à l’adresse suivante : http://recrutement.univ-avignon.fr/poste/ATER_09_2023

Clôture des candidatures sur GALAXIE : le 31 août 2023 - 16 heures, heures de Paris

Clôture de la plateforme de recrutement : le 31 août 2023 – 23 heures59, heure de Paris