L'œil vivant de Calvino

À l'occasion du centenaire de la naissance d'Italo Calvino, les éditions Nous font paraître sous le titre Liguries un recueil de textes inédits, traduits et présentés par Martin Rueff. Cinq proses qui s’échelonnent entre 1945 et 1975 et six poèmes écrits pendant la Résistance. Un autre Calvino apparaît ici : non plus l’écrivain de l’imaginaire, de la fantaisie ludique et de la fiction, mais l’œil vivant, scrupuleux, animé par une pulsion de voir et de décrire qui fut aussi forte que sa passion de raconter. Ces textes composent aussi bien un guide de la Ligurie : de son littoral, de son arrière-pays et de ses principales villes, Sanremo, Gênes et Savone. On y découvre la géographie et l’histoire de cette région, on y comprend l’économie et la société ligures. Mais ce livre a également une dimension autobiographique, puisque Calvino écrit sur la terre de ses origines, de son enfance et de son adolescence. Liguries jette ainsi une lumière forte, nette et profonde sur l’ensemble de son œuvre.

Les éditions Gallimard ne sont pas en reste : après nous avoir offert en 2021 un recueil d'essais parus entre la fin des années cinquante et les années soixante-dix, où Calvino observait comment la littérature et le monde interagissent tout en s’appuyant sur les œuvres et les auteurs qui étaient alors ses contemporains (Tourner la page), elles feront paraître en octobre prochain Le métier d’écrire. Correspondance (1940-1985), dans une édition de Martin Rueff toujours. Plus de trois cents lettres choisies d’Italo Calvino qui dessinent le portrait complexe et attachant, inattendu et captivant de cet écrivain si bien connu et si secret. Les premières missives de la jeunesse, adressées aux parents et aux amis, laissent progressivement la place aux lettres consacrées au métier d’écrire. C’est que Calvino, par son activité d’écrivain, comme à travers sa profession d’éditeur, n’a cessé de s’adresser aux auteurs et artistes de son temps qu’il lisait et qui le lisaient : Pavese, Vittorini, Morante, Ortese, Pasolini, Antonioni, Sciascia, Moravia, Eco, Magris, et bien d’autres. La vie culturelle et littéraire italienne du siècle dernier nous est ainsi offerte dans ses tensions, ses constructions, ses réalisations. Fabula vous invite à feuilleter le livre… Signalons encore la réédition dans la collection Folio de Les amours difficiles, suivi de La vie difficile, dans un texte revu par M. Fusco.