Contrat doctoral à l'Université de Limoges

Contrat doctoral en Langue et Littérature françaises

Dans le cadre du projet régional de recherche PolarAqui financé par la Région Nouvelle Aquitaine, l’Université de Limoges et le laboratoire EHIC (UR 13334) lancent un appel à candidature pour un contrat doctoral en Langue et Littérature françaises, d’une durée de 3 ans.

Le projet « POLARAQUI : Écrire, publier et promouvoir le polar en région(s) » entend étudier le genre policier qui, depuis le milieu des années 2000, investit les territoires régionaux et «périphériques », ici la Nouvelle-Aquitaine, à la fois dans les représentations romanesques et dans l’implantation des structures d’édition et de promotion du genre. Les auteurs investissent les espaces éloignés des grands centres urbains, mettant en avant des territoires ruraux saisis dans leurs spécificités et explorant leurs problématiques sociales, politiques et économiques. Nombreuses également sont les maisons d’édition qui font le choix, à la même période, de s’implanter en région, qu’elles se spécialisent dans une ligne éditoriale centrée sur des territoires ou fassent le choix des territoires « périphériques » contre la domination centrale (et parisienne) de l’édition française. Les festivals consacrés aux littératures policières organisés en région se multiplient et rassemblent un public d’amateurs croissant chaque année. Or, si ce phénomène semble se produire dans toute l’Europe, il est particulièrement remarquable dans les régions Nouvelle-Aquitaine.

La/le candidat.e doctoral.e sera amené.e à contribuer à ce chantier, en analysant le jeu des représentations du territoire dans les fictions criminelles, soit dans le polar régional néo-aquitain qui développe une identité territoriale forte, soit dans le polar sans identité régionale publié en région Nouvelle Aquitaine, qui met souvent en avant des oppositions entre centre et périphérie qui peuvent cristalliser dans la question des territoires. La thèse peut également envisager les structures éditoriales implantées en région Nouvelle Aquitaine, les processus de marketing éditorial (collectivités territoriales qui exploitent l’intérêt de ces polars pour un public local ou touristique), les structures de promotion, notamment les festivals.

Le sujet de thèse sera défini conjointement avec les directeurs de recherche, et pourra être établi en fonction des compétences du candidat/de la candidate.

La personne recrutée doit être titulaire d’un master à la date de septembre 2023. Il/elle doit disposer d’une maîtrise dans l’un des domaines concernés par le projet et doit manifester d’un véritable intérêt pour la recherche.

Pièces à fournir et déroulement :

CV et lettre de motivation. La lettre de motivation (max. 3 pages) doit exposer le parcours du/de la candidat.e et son adéquation avec le poste. Elle doit inclure également un résumé du projet doctoral envisagé par la/le candidat.e (max. 1 page, avec bibliographie ; le projet pourra être revu dans une deuxième phase).

Date limite de dépôt en ligne des candidatures sur ADUM : 24/09/2023

Audition : 9 octobre 2023.