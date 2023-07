Sophie Minon (dir.), Lexonyme. Dictionnaire étymologique et sémantique des anthroponymes grecs antiques, vol 1 (A-E)

En complémentarité avec le volume collectif sur La suffixation des anthroponymes grecs antiques (HEMGR 55, 2017), le dictionnaire dont voici le premier des trois volumes est conçu comme la mise à jour de l’ouvrage fondateur de F. Bechtel, Die historischen Personennamen des Griechischen bis zur Kaiserzeit (HPN 1917) à partir des huit volumes actuellement parus du Lexicon of Greek Personal Names d’Oxford (ca 400 000 individus répertoriés, porteurs d’environ 40 000 noms différents, en principe en alphabet grec). Le corpus des noms de personnes étudiés (environ 36 000 au total) est un peu inférieur à celui du LGPN : certains d’entre eux, en effet, seulement hellénisés par le suffixe, sont en fait d’origine linguistique non grecque (thrace, celtique, iranienne, anatolienne, égyptienne, sémitique, italique ou étrusque). L’accroissement du corpus, de 140 % par rapport aux HPN, s’explique par l’extension géographique et chronologique du domaine d’étude, qui comprend l’essentiel du bassin méditerranéen (Égypte et Syrie non comprises), de la période archaïque au début de l’époque byzantine.

Notre objectif est donc d’offrir l’analyse la plus complète possible du sémantisme de chaque nom grec. D’une manière générale, trois raisons principales fondent le choix de l’idionyme : 1) le sens étymologique ; 2) les représentations idéologiques et culturelles associées – véhiculées notamment par les noms propres des autres champs de l’onomastique exploités –, qui sont elles-mêmes fonction des différents réseaux d’appartenance de l’individu, du plus large, le monde hellénique puis gréco-romain, au plus étroit, le cercle familial ; 3) la transmission patrimoniale, qui relève de ce seul dernier cercle.

Il s’agit, dans ce cadre, d’explorer, à partir du lexique, avec lequel l’anthroponymie est en étroite relation d’imbrication – et en s’appuyant sur les collocations phraséologiques pour les noms di- ou tri-bases –, la part plus nettement dénotative de la signification du nom ; et en corrélation avec les données plus proprement individuelles disponibles au-delà du strict champ linguistique, qu’elles soient prosopographiques, relèvent d’autres champs de l’onomastique ou ressortissent plus largement à divers contextes géo-historiques et socio-culturels, la part plus proprement connotative de son sémantisme.

Le fait que les cinq premières lettres de l’alphabet réunissent à elles seules le tiers du corpus des noms est à l’image de la distribution des mots du grec ancien dans le Greek-English Lexicon de Liddell, Scott et Jones.

SOMMAIRE

Remerciements

Abréviations et symboles

Introduction

I. Préambule : un nouveau « Bechtel »

1. L’analyse sémantique de chaque nom grec ou hybride du Lexicon of Greek Personal Names

2. L’entité abstraite « nom » vs l’idionyme

3. Un dictionnaire raisonné complété d’un site de recherche en ligne

3.1. Organisation systématique par lemmes étymologiques classés alphabétiquement

3.2. Classement alphabétique et hiérarchisation onomastique à l’intérieur des lemmes

II. Mode d’emploi

1. Présentation de lignes d’analyse d’anthroponymes sous leur lemme

2. Αnalyse à marquages morpho-syntaxique et sémantique d’un nom composé

(lemme δῆìος)

III. Essai de taxinomie morpho-syntaxique et génétique des principaux types de noms de personnes grecs



IV. Enjeux épistémologiques

A. La recherche en onomastique grecque anthroponymique

1. Les débuts de l’onomatologie au XIXe siècle : l’accroissement des matériaux épigraphiques et papyrologiques à la faveur des grandes campagnes archéologiques

2. Étymologie, dialectologie et étude linguistique des noms de personnes : du milieu du XIXe à la fin du XXe siècle

3. Des dernières décennies du XXe aux premières du XXIe siècle : l’entreprise prosopographique du Lexicon of Greek Personal Names d’Oxford, dictionnaire imprimé et consultable en ligne



B. L’intégration des noms interlinguistiques

Exclusions

Pour l’établissement d’une taxinomie : le modèle des interactions dialectales

Essai de taxinomie graduelle des noms interlinguistiques



C. Une sémantique anthroponymique

Définitions : anthroponyme, idionyme et significations

Dynamique de la composition anthroponymique : mutabilité sémantique avec ou sans restructuration formelle

1. D’hypothétiques réinterprétations sémantiques de date grecque par inversion de l’ordre de lecture

2. Restructuration formelle par inversion des bases

a) Structure inversée par rapport au modèle hérité

b) Inverses historiques en général non synonymiques

3. Des recombinaisons historiques d’allure asyntaxique, le plus souvent porteuses de sens (ex. « irrationnels »)

Avertissement

Lemmes A à E

Abréviations bibliographiques récurrentes