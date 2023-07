Antoine Compagnon (dir.), Penser avec Marc Fumaroli

De L’Âge de l’éloquence à L’École du silence de La République des Lettres à Paris-New York et retour, Marc Fumaroli (1932-2020), de l’Académie française, a laissé un héritage intellectuel considérable dans les études d’histoire littéraire et d’histoire de l’art. Titulaire de la chaire "Rhétorique et société en Europe, xvie-xviie siècles", de 1987 à 2002 au Collège de France, il fut également pendant deux décennies président de la Société des amis du Louvre (1996-2016). Cet ouvrage, dirigé par Antoine Compagnon et issu de deux journées de colloque qui s’étaient tenues au Collège de France et au musée du Louvre en 2021, montre toute l’actualité de l’œuvre de Marc Fumaroli dans la littérature, les arts et la politique culturelle. Les contributions de celles et ceux qui ont travaillé de près avec Marc Fumaroli nous invitent à relire ce grand historien de la littérature, au sens large de la "Res literaria" et de la "Respublica literaria", l’amicale européenne des savants, qui a toujours défendu l’Europe des lettres et des arts, mais aussi des idées et des formes.

TABLE DES MATIÈRES



Antoine COMPAGNON, de l’Académie française, Collège de France

Préface



Première partie

Au Collège de France

Françoise GRAZIANI, université de Corse Pasquale Paoli

La sagesse des Anciens

Patrick DANDREY, Sorbonne Université

Marc Fumaroli, lecteur de La Fontaine

Lina BOLZONI, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres (correspondant étranger), École normale supérieure de Pise

Fumaroli, ou la renaissance de la rhétorique

Florence VUILLEUMIER LAURENS, université de Brest

Respublica romana, christiana, literaria

Jean-Robert ARMOGATHE, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

L’art de se taire



Deuxième partie

Textes d’hommage

Mireille HUCHON, Sorbonne Université



Jean-Luc MARION, de l’Académie française

Pierre NORA, de l’Académie française

Hommage à Marc Fumaroli

Laurent PERNOT, de l’Académie des inscriptions et belles-lettres, université de Strasbourg

Marc Fumaroli, les Anciens et la rhétorique

Jean-Claude CASANOVA, de l’Académie des sciences morales et politiques

Hommage à Marc



Troisième partie

Au musée du Louvre

Pierre CAYE, CNRS

Pour un autre xviiie siècle. Marc Fumaroli, penseur des Lumières

Frédéric COUSINIÉ, université de Rouen

Pour une théorhétorique du corps ascensionnel : autourde Simon Vouet

Stéphane GUÉGAN, musée d’Orsay

Manet rocaille

Olga MEDVEDKOVA, CNRS

Marc Fumaroli et l’héritage d’Aby Warburg

Nicolas MILOVANOVIC, musée du Louvre

Fumaroli et Poussin

Darius A. SPIETH, Louisiana State University

Esprit de modernité et art moderne dans la vie et l’oeuvrede Marc Fumaroli



Index nominum