J.-P. Barbier-Muller (dir.), Dictionnaire des poètes français de la seconde moitié du XVIe siècle (1549-1615). Tome V : M-P

Pendant soixante-dix ans, Jean Paul Barbier-Mueller a aimé la poésie et les livres. En quarante ans, il a publié le catalogue de la plus importante collection de livres de poésie de la Renaissance jamais constituée, Ma bibliothèque poétique. Ce catalogue est devenu un usuel dans de très nombreuses bibliothèques. Aux descriptions bibliographiques précises, Jean Paul Barbier-Mueller a toujours ajouté des éléments biographiques et historiques à ses notices, et il a souhaité développer dans un dictionnaire une masse de renseignements tirés de documents rares, de pièces liminaires, d’épîtres dédicatoires… Avec le concours de Nicolas Ducimetière et de Marine Molins, il a donc rédigé un Dictionnaire des poètes français de la seconde moitié du XVIe siècle, qui comptera près de cinq mille pages en six volumes. Il a ainsi sorti de l’ombre un grand nombre de poètes peu connus du XVIe siècle, plus de cinq cents, tout en donnant une quarantaine de grandes notices sur des poètes majeurs. Sa contribution sur Louise Labé, remarquable, nourrie de toute la recherche contemporaine et livrant une interprétation personnelle, risque de s’imposer parmi les seiziémistes. Chaque auteur est replacé dans le contexte historique de sa vie d’adulte et de sa région (situation politique, guerres de religion, etc.). Des généalogies et des notes biographiques de personnages influents, français et étrangers, ou de chefs militaires, chantés par « ses » poètes, sont données. Il s’agit du complément naturel et indispensable à Ma bibliothèque poétique.

TABLE DES MATIÈRES

Liste des abréviations

OLIVIER DE MAGNY

MARC DE MAILLIET

SIEUR DE MAILLY

JÉRÔME L’HUILLIER DE MAISONFLEUR

ROGER MAISONNIER

FRANÇOIS DE MALHERBE

GEOFFROY DE MALVYN

MAURICE DE MARCIS

NICOLAS MARGUES

ANNE DE MARQUETS

LOUIS MARTEL

NICOLAS MARTIN

CHARLES DE MASSAC

RAYMOND DE MASSAC

ANTOINE MATHÉ DE LAVAL

PIERRE MATTHIEU

MICHEL-PIERRE DE MAULÉON

PAUL SCHEDE, dit MELISSUS

ADRIAN MEMETEAU

JEAN MÉOT

CLAUDE MERMET

JEAN-PIERRE DE MESMES

PIERRE DE MONCHAULT

JEAN MONDIN

JACQUES MONDOT

ANTOINE DE MONTCHRESTIEN

GEORGETTE DE MONTENAY

PIERRE DE FAUCHERAN DE MONTGAILLARD

BERNARD DE MONTMÉJA

NICOLAS DE MONTREUX

CAMILLE DE MOREL

JEAN DE MOREL

CLAUDE DE MORENNE

PHILIPPE DE MORNAY

PIERRE MOTIN

JACQUES MOYSSON

MARC-ANTOINE MURET

NICOLAS DE NANCEL

PIERRE DE NANCEL

NICOLAS NATEY DE LA FONTAINE

CHARLES DE NAVIÈRES

ANTOINE DE NERVÈZE

PIERRE NEVELET

MILES DE NORRY

MICHEL DE NOSTREDAME / NOSTRADAMUS

CÉSAR DE NOSTREDAME

CLAUDE-ÉTIENNE NOUVELET

CLAUDE ODDE DE TRIORS

GABRIEL ODDE DE TRIORS

DIDIER ORIET

PIERRE D’ORIGNY

GUY PAGEAU

MARGARIT PAGEAU

JEAN PALERNE

CLAUDE PALLIOT

MARC (DE) PAPILLON DE LASPHRISE

NICOLAS PAPILLON

LOYS PAPON

JEAN DE PARDAILLAN

ÉTIENNE PASQUIER

JEAN PASSERAT

PIERRE PAUL

JACQUES PELETIER

CLAUDE PELLEJAY

LUC PERCHERON

JACQUES DE PERRACHE

FRANÇOIS PERRIN

FRANÇOIS PERROT

PAUL PERROT

SIEUR DU PETIT-BOIS

VASQUIN PHILIEUL

GUY DU FAUR, SEIGNEUR DE PIBRAC

MATHURIN PIGNERON

JACQUES DE PINCÉ

PIERRE DE PINCÉ

RENÉ DE PINCÉ

PIERRE PINETON DE CHAMBRUN

JEAN DE PIOCHET

CHRISTOPHE PLANTIN

JACQUES POILLE

SIMON PONCET

ALEXANDRE DE PONT-AIMERY

CLAUDE DE PONTOUX

HONORÉ DE LAUGIER DE PORCHÈRES

PIERRE POUPO

JACQUES PRÉVOSTEAU

ROBERT PROCUREUR DE HAUPORT

Index nominum