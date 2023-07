Clément Marot et Théodore de Bèze, Les Psaumes en rime français. Volume II: transcription, adaptation en français moderne et mise en musique (éd. Max Engammare)

Bien vite au XVIe siècle, les protestants réformés se mirent à chanter des psaumes haut et fort dans les églises, mais aussi dans les rues, sur les places, par les champs. Pendant plus de quatre siècles, les textes et les mélodies ont été modifiés, adaptés, transformés. On revient ici au texte édité en 1562, tout en en modernisant l’orthographe, la ponctuation et quelques expressions vieillies ou inadaptées. On chante ainsi le Psaume 42, « Comme un cerf altéré brâme Après le courant des eaux » avec les paroles originales : « Comme on entend le cerf bruire Pourchassant le frais des eaux ».



Après la première édition critique du Psautier protestant réformé paru dans la même collection (Texte courant 9), Max Engammare propose une transcription en français moderne avec la musique à une voix transcrite par Alice Tacaille. Ainsi, peut-on à nouveau entonner, dans ou hors une église réformée, les Psaumes versifiés par Clément Marot puis Théodore de Bèze, comme on les chantait à Genève, La Rochelle, Londres ou Francfort, au XVIe siècle.

TABLE DES MATIÈRES



Introduction

Note pour servir l’édition musicale des Psaumes

LES PSAUMES MIS EN RIME FRANÇAISE

Les commandements de Dieu

Le cantique de Simeon

Liste des argumentaires

Annotations

Errata du volume I (2019)