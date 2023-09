Qu'aimer la littérature, c'est apprendre à mourir : une anthologie inédite établie par Yann Coillot vient nous le rappeler, sous le titre Scènes de mort. Mourir en littérature qui paraît dans la collection Folio Classique avec une préface de Laurent Mauvignier. Dans ces textes où se produit l’acte de mourir, la scène est plus qu’un récit : elle comprend une dramatisation qui rappelle le théâtre, et une progression narrative qui renvoie à la composition d’un tableau. Il y a donc toujours de la vie. D’époques et de sensibilités diverses, les écrivaines et écrivains ici réunis nous offrent avec ces scènes romanesques, poétiques ou dramatiques quelques-unes de leurs plus belles pages. Sublimes ou triviales, comiques plus souvent qu’on ne le pense, ces scènes ne laissent pas indifférent : elles émeuvent, elles bouleversent, elles amusent. Elles donnent à sentir, à connaître et à penser. De la mort des héros à la mort des plus humbles ; de la mort des animaux à celle des végétaux ; de l’avant-scène (la mort redoutée ou espérée) jusqu’à la sortie de scène (par la métamorphose ou la résurrection) : se dessine ici l’histoire d’un long compagnonnage entre la littérature et la mort.

—

Lire aussi les éditos de la rubrique Questions de société…

Et les éditos de la rubrique Web littéraire…