Brazilian Journal on Presence Studies, vol. 13, n° 3 : « Dance, violence et conflit »

La Revue Brésilienne d'Études de la Présence [Brazilian Journal on Presence Studies] vient de publier le numéro 3, volume 13, qui couvre la période de Juillet à Septembre 2023. Ce numéro est dédié au thème « Danse, violence et conflit », avec des articles bilingues écrits par des plusières chercheurs du Brésil, des États-Unis d'Amérique et du Portugal. La publication est accessible sur le site www.seer.ufrgs.br/presenca. Aux chercheurs souhaitant soumettre des articles, nous rappelons que la revue reçoit tout au long de l’année des textes en portugais, espagnol, anglais et français.

DOSSIER « DANCE, VIOLENCE ET CONFLIT »

Marina de Nóbile da Silveira, Luciana da Costa Dias To dance wrong side out: Artaud, Mbembe and dance as a visceral insurgency of the body without organs

Diogo Angeli, Marcelo Rocco Artistic Strategies in the screendance Fôlego: slavery and necropolitics in Campinas (SP-Brazil)

Marcos Katu Buiati Monstrosities, Body and Creation: strategies for dancing with the unfamiliarstrategies for dancing with the unfamiliar

Ana Flecha Currents of knowledge: The Santo Daime bailado as danced resistance against epistemicide

AUTRES THÉMATIQUES

Daniel Ribeiro Fernandes Aleixo Takarazuka Revue: acting, atmosphere and gender in Japanese musical

Robson Teixeira Porto, Vera Lúcia Bertoni dos Santos Resignifying the Action of Conducting in Ballroom Dance: a bibliographical review of academic productions

Wagner Miranda Dias, Cecilia Almeida Salles GRUA Gentlemen de Rua: modes of production and communication of a creation process in times of crisis

Daniela Felix Martins Before the performance: Contributions of speculative pragmatism to the sociology of art

Marina Campos Magalhães Somatic Approaches in the Educational Formation in Dance: from the dryness of the background to curriculum as cartography

