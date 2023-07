Poste ATER de linguistique (USPN-Paris 13 – UFR LLSHS, campus Villetaneuse)

Le département de Linguistique et l’unité de recherche Pléiade de l’Université Sorbonne Paris Nord proposent un poste d’ATER en linguistique française pour la rentrée 2023-2024. Les enseignements à assurer couvrent différents domaines de l'analyse linguistique, et notamment l’étude du lexique, la linguistique variationniste et la méthodologie.

Le service est polyvalent et la personne recrutée interviendra dans la Licence de Lettres modernes, le Master de Sciences du langage et le DU orthophonie dans plusieurs des sous-domaines des sciences du langage.

La prise de poste est au 01.10.2023

Fiche Galaxie (application Altaïr) :

https://www.galaxie.enseignementsup-recherche.gouv.fr/ensup/ATERListesOffresPubliees/0931238R/FOPC_54113.pdf