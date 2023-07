HYBRIDA. Revue scientifique sur les hybridations culturelles et les identités migrantes, n° 6

Le sixième numéro de la revue HYBRIDA contient le Dossier "LIMES", coordonné par Anna Ledwina et Michal Wanke de l’Université d’Opole (Pologne). Nous avons réussi à bâtir des ponts solides entre différentes disciplines des sciences humaines et sociales. Nous y trouvons sept articles en français venus d’Afrique (Burundi, Cameroun et Maroc) et d’Europe (France et Portugal). Ils abordent des auteur·e·s partageant des questionnements identitaires, sociaux et esthétiques autour du concept de « frontière » ou de « limite » : Mario Pasa, Abdellah Taïa, David Van Reybrouck, Marie NDiaye, Fatima Mernissi, Hélène Bessette, Giannina Braschi, Mohamed Mbougar Sarr et Mahmud Nasimi. Dans le Dossier, on trouvera une section spéciale appelée Autres perspectives où nous incluons quatre articles en anglais venus de Lettonie, de Pologne et de République Tchèque se situant dans le domaine des études culturelles et sociales en dehors du contexte francophone. Dans la section Mosaïque, nous publions deux articles venus d’Espagne et du Maroc qui analysent les formes hybrides dans le journalisme littéraire et la représentation de la femme dans les aphorismes d’Abdelmajid Benjelloun.

Éditorial

Ouverture : Clic, cloc…

Domingo Pujante González

Introduction : Paysages des frontières Réflexions interdisciplinaires sur les distinctions

Anna Ledwina, Michał Wanke



LIMES

À quoi sert une frontière ? (à propos de Le Cabinet des Merveilles de Mario Pasa, Celui qui est digne d’être aimé d’Abdellah Taïa et Zinc de David Van Reybrouck)

Maria de Fátima Marinho

De l’ex-colonie à l’ex-métropole : vers l’éclatement identitaire dans les romans de Marie NDiaye

Pierre Nduwayo

Penser la notion de frontière dans Rêves de femmes de Fatima Mernissi –de quelques transgressions identitaires, culturelles et génériques–

Mourad Loudiyi

Hélène Bessette, une artiste sans limites?

Marianne Camus



In lim(in)e(s). Post-coloniser les frontières nuyoricaines

Santa Vanessa Cavallari



Faire advenir la complexité pour refaire corps : Silence du chœur de Mohamed Mbougar Sarr, une poétique du franchissement des frontières symboliques

Virginie Brinker



De l’Orient à l’Occident : migration et reterritorialisation identitaire chez Mahmud Nasimi

Achille Carlos Zango



Rebuilding the Symbolic Boundaries between the East and West: Occidentalism in The Battle at Lake Changjin

Stankomir Nicieja



The role of the “frontier” in conceptualising the Russian imperial identity: a study based on Polish political prisoners

Karina Gaibulina



Fanonian analysis of racism and postcolonial structures of othering

Kitija Mirončuka



Migration aspirations: fallible impact of structural factors and incongruence of aspirations claimed by Ukrainian students at the Czech Republic

Luděk Jirka

MOSAÏQUE

Au croisement de la littérature, du reportage et de l’enquête : le Nouveau Journalisme français contemporain

Sven Hansen-Løve



L’aphorisme, une écriture transgressive, ou l’image de la femme dans Seuls comptent pour moi les êtres qui font preuve d’intempérance avec le ciel de Abdelmajid Benjelloun

Mohammed Khouiled, Elmahi Abdelaziz