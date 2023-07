De quoi Inculte est-il le nom ?

En 2020 se tenait le colloque "Inculte : pratiques éditoriales, gestes collectifs et inflexions esthétiques", organisé par Aurélie Adler, Jean-Marc Baud, Laurent Demanze et Alexandre Gefen à l’Université Sorbonne Nouvelle. Fondé en 2004, Inculte est à la fois une revue, une maison d’édition et une constellation d'écrivains à géométrie variable qui a su rassembler certains des auteurs les plus importants de cette génération (Maylis de Kerangal, Mathias Énard, François Bégaudeau, Joy Sorman, Hélène Gaudy, Mathieu Larnaudie, Claro, Arno Bertina…), tout en renouvelant les modes de création collective en littérature contemporaine.

Fabula vous invite à vous (in)cultiver en découvrant les actes du colloque, qui s'attachent à mettre en perspective l’histoire et la position éditoriale et esthétique d’Inculte, en étudiant tout particulièrement ses pratiques d’organisation et d’écriture collectives, les imaginaires de la communauté et les politiques du littéraire qui s’y dessinent, mais aussi les usages paradoxaux des savoirs dans cette littérature tout à la fois potache et documentaire.

Cette publication prolonge collectivement l'ouvrage que Jean-Marc Baud a consacré à la revue, publié cet été aux Presses Universitaires du Septentrion. Inculte. Collectif littéraire, tout premier ouvrage sur la question, entreprend d’analyser, à partir d’entretiens avec ses auteurs et d’une lecture croisée de leurs œuvres individuelles et collectives, la posture et l’esthétique du groupe littéraire le plus important des trente dernières années en France. On peut lire sur Fabula l'introduction de l'essai…