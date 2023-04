Jean-Marc Baud, Inculte. Collectif littéraire

Maylis de Kerangal, Mathias Énard, Joy Sorman, Hélène Gaudy, François Bégaudeau, Arno Bertina… Si ces écrivains sont aujourd'hui connus et reconnus, on ignore souvent qu'ils sont ou ont été membres d’un même groupe littéraire, le collectif Inculte. D’abord réunis autour de la revue Inculte, puis de la maison d’édition du même nom, les auteurs de ce collectif à « géométrie variable » ont forgé leur écriture dans ce laboratoire partagé tout en produisant une œuvre collective ambitieuse, volontiers profane, entre explorations documentaires, fictions rock et humeur potache. Contre la mort prétendue des groupes littéraires mais en rupture avec les avant-gardes du siècle dernier, les incultes ont inventé une façon originale d’être ensemble et de produire du commun, sans manifeste ni leader, mais en résonance avec les formes politiques de notre temps.

Inculte. Collectif littéraire est le premier ouvrage qui porte sur cette histoire et entreprend d’analyser, à partir d’entretiens avec ses auteurs et d’une lecture croisée de leurs œuvres individuelles et collectives, la posture et l’esthétique du groupe littéraire le plus important des trente dernières années en France.