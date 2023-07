Vacations à l'IUT de Sceaux

L'IUT de Sceaux recherche des intervenant.es pour assurer plusieurs cours en Expression, Culture et Communication dans son département GEA (Gestion des entreprises et administrations), à partir du 11 septembre, pour un ou deux semestres:

Il s'agira principalement d'intervenir dans le module d'Expression, Culture et Communication de la première année de B.U.T :

1h30 x 9 groupes (sur 11 semaines au S1, puis 11 semaines au S2)-

Contenu : argumentation écrite et orale, prise de parole en public, conception et usages de supports visuels, rédaction et mise en forme d'écrits usuels (CV, courriels), méthodologie de la recherche documentaire, culture générale (revues de presse et autres)

Les conditions d'éligibilité au statut de vacataire sont d'avoir un emploi principal à mi-temps au moins (enseignant du secondaire, salarié du privé, indépendant) ou d'être inscrit.e en thèse de doctorat.

Si vous êtes intéressé.e par ce module, merci d'adresser votre CV (en précisant votre statut ainsi que vos disponibilités) conjointement à :

pauline.hachette@universite-paris-saclay.fr et chef-dpt-gea1.iut-sceaux@universite-paris-saclay.fr .