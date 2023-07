Penser la matière dans un livre d’artistes modeste / Thinking about the material in a modest artists' book / Zu Fragen der Materialität in schlichten Künstlerbüchern (CIHA 2024, Lyon)

CIHA 2024, Lyon

Chairs

Viola Hildebrand-Schat, Kunstgeschichtliches Institut Goethe Universität, Frankfurt (Germany)

Leszek Brogowski, Université Rennes 2, Rennes (France), leszek.brogowski@univ-rennes2.fr">leszek.brogowski@univ-rennes2.fr

Katarzyna Bazarnik, Institut of English Studies, Uniwersytet Jagielloński, Krakow (Poland), k.bazarnik@uj.edu.pl">k.bazarnik@uj.edu.pl

Sujet de la session en français : Penser la matière dans un livre d’artistes modeste

La dualité entre forme et contenu, c'est-à-dire la matérialité de l'objet et sa signification pour la production, la réception et la compréhension, n'est nulle part plus évidente que dans le livre.

Le livre, dans toutes ses variations et ses transformations, occupe une place centrale dans presque toutes les cultures : par quels chemins peut-il rejoindre aujourd’hui les expériences de l’art ? Nous proposons un défi : penser la matérialité du livre dans un livre ordinaire comme un champ expérimental de l’art. C’est une invitation à repenser la conception de l’œuvre d’art total sous le régime matériel de sobriété, de soustraction et d’écologie.

Mettons à profit aussi bien diverses expériences éditoriales (les imprimeurs de petite presse et des coopérations telles que les Wiener Werkstätten ou le Werkbund) que la prise de conscience rendue possible par le tournant matériel dans les Lettres et les Sciences humaines et sociales (material turn), pour penser autrement l’achèvement du travail de l’art en résonnances avec les préoccupations du présent. Au cours du dernier demi-siècle, de plus en plus d'artistes ont commencé de se servir du livre comme un espace de l’art : création, réflexion, recherche, communication, etc.

Nous proposons de porter une attention particulière à l’aspect matériel de cet espace, à la façon dont il affecte la lecture et la signification de l’art.

Comment la matérialité du livre conditionne l’expérience de l’art, et vice versa, dans un livre qui respecte les usages propres à la culture quotidienne du livre ?

Usages, texte et images, papier et reliure, fonctionnalités (couverture, sommaire, colophon, etc.) : comment les expériences matérielles de la culture du livre, accumulées depuis des millénaires, inspirent l’art depuis le milieu du XXe siècle ?

Il s'agit de mettre en évidence les diverses composantes qui conditionnent le livre en tant que support de lecture, espace architectural et moyen de réflexion, de communication et de création. Comment les artistes pensent la matérialité à partir de la forme et des usages du livre?

Outre la simultanéité et la succession, telles qu'elles ressortent des pages simples et doubles ainsi que des séquences de pages, des feuilletages (effets cinématographiques), l'interaction et la participation sont également déterminées par des aspects matériels.

Le livre est le lieu du croisement des cultures, des disciplines et métiers, des compétences, des savoirs, etc., un artefact complexe qui appelle une approche à travers les perspectives multiples. C’est la diversité des usages faits du livre qui permet de montrer comment matérialité et praxéologie sont interdépendantes et se soutiennent mutuellement. Rassembler les différents acteurs impliqués dans le livre et explorer les possibilités données de développement futur du livre : voici le défi.

Quelques exemples de thématiques :

· le livre en tant que support de lecture dans les diverses cultures

· le livre en tant que résultat de la diversité de compétences et des processus de coopération

· le livre comme espace de l’art (création, réflexion, recherche, de communication)

· le livre dans l'interaction interculturelle et transnationale

· le livre comme construction interdisciplinaire, intermédiale et participative.

Nous vous invitons à réfléchir aux aspects matériels du livre dans une perspective globale et en tenant compte de la diversité géographique, et à soumettre des propositions pour une présentation ou une performance. Indiquez la durée de votre contribution (entre 30 et 60 minutes).

Deadline: 15 September 2023

Les propositions sont à soumettre via le lien suivant (voir page CIHA):

http://www.ciha.org/content/lyon-2024-matter-materiality (voir: Submit your proposals for paper)

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148

Le congrès du CIHA s'adresse aux chercheurs et chercheuses de tous horizons professionnels dans le champ élargi de l’histoire de l’art. Les propositions émanant de jeunes chercheurs et chercheuses sont les bienvenues.

Les soumissions devront être rédigées en anglais ou en français. Les communications pourront être présentées dans l’une de ces deux langues.

Les communications se feront en présentiel à Lyon au Centre de Congrès – Cité internationale entre le 23 et le 28 juin 2024.

Les frais d’inscription, de voyage et d'hébergement sont à la charge des intervenants et intervenantes. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos institutions de rattachement pour la prise en charge du financement de votre participation au Congrès.

Le comité d'organisation recherche activement des dispositifs d'aide à la mobilité des chercheuses et chercheurs. Consultez régulièrement la page dédiée aux bourses dans l’onglet « Appel à Bourses » sur le site internet.

Le 36e congrès du CIHA Lyon 2024 accueillera plus de 90 sessions en parallèle sur les 4 jours de conférences. Les sessions ont été sélectionnées grâce à l'expertise et au travail important du comité scientifique du congrès.

Afin de soumettre votre proposition, consultez les textes des appels à communications téléchargeables ci-dessous.

Déposez votre proposition de communication Pour en savoir plus, téléchargez les modalités de soumission ci-dessous et consultez notre page FAQ.

Les propositions de communications sont soumises pour validation aux présidents et présidentes des sessions concernées.

Découvrez le website: 36th CIHA World Congress Lyon 2024

Submit your proposals for papers: Call for papers

Téléchargez la présentation d’appel à communication (PDF)

—

CFP Penser la matière dans un livre d’artistes modeste

Thinking about the material in a modest artists' book

Zu Fragen der Materialität in schlichten Künstlerbüchern

Topic in English: Thinking about the material in a modest artists' book

Hardly any other object reveals the duality of form and content, i.e. the materiality of the object and its significance for production, reception and understanding, as clearly as the book. Although the book in all its variants and transformations plays a central role in almost every culture, it has long been perceived in parts, and not as a thoughtfully created totality.

We propose a challenge: to consider the materiality of an ordinary book as an experimental field of art, to rethink the conception of the book in its totality and likewise under the material regime of sobriety, subtraction, and ecology. It was not until the various bibliophile movements, fine art press and cooperations such as the Werkbund, but above all the material turn in cultural studies that the book’s material aspects were taken into account.

In consequence, the book came to be perceived as a work of art. During the last decades, more and more artists worldwide have taken advantage of this concept by using the book as an enhanced space of communication and design. Today it is clear how broadly the term “book” is conceived, and how materials and concepts influence its meaning, reception and handling.

The materiality of the book directs our attention to the levels of meaning provided by text, image, material, and function. This focus makes apparent how the diverse components condition the book as a vehicle of reading, architectural space, and medium of communication and design. Likewise, simultaneity and succession, as they emerge through sequences of pages and mobility of turning pages, and ensuing cinematic effects, interaction and participation are determined by the materiality of the book.

Thus, intermediality, interdisciplinarity and interculturality become relevant for the book in a way that can hardly be observed in any other artefact. The diversity of modalities of the book reveals how materiality and praxeology are related to each other and mutually support each other. The multi-perspective approach shall bring together a wide range of actors involved in the conception and production of the book.

The following topics, among others, are proposed to be examined:

· the book as a vehicle/platform of reading and/or aesthetic artefact in diverse cultures

· the book as the result of a diversity of crafts and cooperative processes

· the materiality of the book and its implementation in the digital world

· the book as an enhanced space of communication and design, as a total work of art (Gesamtkunstwerk) or a total installation

· the book as architectural space the book in intercultural and transnational interactions

· the book as a product of interdisciplinary, intermedial, and participatory cooperation

· material aspects of the book from a global perspective and with regard to geographical diversity

We invite you to submit proposals for a presentation or a performative performance of 30 to 60 minutes in length. Please, indicate the length of your contribution in your synopsis so that we can plan the section accordingly.

The Call for papers for the 36th Congress of the Comité international d’histoire de l’art (CIHA) is open!

Deadline: 15 September 2023

The submission of your proposals is only possible on the submission platform: find the access below.

Applicants should submit their proposal via the following link (see page CIHA): http://www.ciha.org/content/lyon-2024-matter-materiality (Here: Submit your proposals for paper)

https://livebyglevents.key4register.com/key4register/AbstractList.aspx?e=148

To find out more, download the submission procedures below and visit our FAQ page.

To find out more, download the submission procedures below and visit our FAQ page.

Over 90 sessions with chairs from all over the world!

The CIHA conference is open to researchers from all professional backgrounds in the broad field of art history.

Proposals from young researchers are welcome. Submissions should be written in English or French. Papers may be presented in either language.

Proposals must be submitted on the submission platform only: find the access on http://www.ciha.org/content/lyon-2024-matter-materiality.

Papers will be presented in person in Lyon at the Centre de Congrès - Cité internationale, from 23 to 28 June 2024. Speakers are responsible for their own registration, travel and accommodation fees.

We invite you to get in touch with your institutions of affiliation to find out how to finance your participation in the Congress. The organising committee is actively seeking support for the mobility of researchers. Please check regularly the the "Call for Grants" section of the website.

The 36th CIHA Congress Lyon 2024 will host more than 90 parallel sessions over the 4 days of conferences, from 23 to 28 June 2024. The sessions were selected thanks to the expertise and important work of the Advisory Committee of the Congress.

Discover the website: 36th CIHA World Congress Lyon 2024

Download the presentation of the Call for papers (PDF).