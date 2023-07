Mathieu Goux et Pascale Mounier (dir.), La corrélation en diachronie longue (1450-1800). Phrase, texte et discours

Paris, Honoré Champion, coll. "Linguistique historique", 2023

La corrélation peut se définir comme un phénomène d’interdépendance entre un élément initial et un élément final qui induit la recherche d’une complétude sémantique. Il semble intéressant de l’envisager à trois plans, celui de la phrase, celui du texte et celui du discours. Le volume aborde les trois niveaux dans la perspective d’un continuum, en considérant tant leur fonctionnement propre que leurs interactions.

La période explorée va de 1450 à 1800. Quels sont les marqueurs et les valeurs du phénomène tout au long de ces quatre siècles ? Y a-t-il des spécificités dans sa mise en œuvre ? Comment les écrits produits avant la Révolution reflètent-ils et exploitent-ils les possibilités de corrélation offertes par la langue au niveau de la phrase, du texte et du discours ? La prise en compte du contexte étroit ou large des occurrences permet de considérer ce que la tension instaurée entre des unités apporte à des formes de textes variées, de nature littéraire ou non, et de faire dialoguer stylistique et sciences du langage autour d’un sujet de réflexion commun.

Mathieu Goux est chercheur post-doctoral à l’université Caen Normandie. Il est spécialiste de l’histoire de la langue française, et notamment de la période du français préclassique et classique (1550- 1750). Il travaille sur des questions relevant de la grammaire textuelle diachronique, telle la dynamique informationnelle des énoncés, l’influence des chaînes de référence et des supports d’écriture sur l’élaboration du texte, dans une perspective s’appuyant sur la linguistique de corpus.



Pascale Mounier, professeur à l’université Grenoble Alpes, est spécialiste de la littérature française du XVIe siècle. Elle s’intéresse à l’écriture des genres en mobilisant les méthodes de différentes disciplines, anciennes ou actuelles, relatives à la production du discours. Elle examine notamment les cadres de séquençage textuel (phrase, période), l’influence de la forme d’écriture sur la structure logico-syntaxique (prose, vers) et les procédures rhétoriques à l’œuvre dans la production narrative.

