Gestus et tekhnè du masque scénique (Théâtre Kléber-Méleau, Lausanne)

Le masque, depuis la fin du XIXe siècle, avec l’avènement du symbolisme, a suscité des engouements, des espoirs, des rêves et a été la source d’utopies théâtrales fécondes. Il a servi de tremplin à partir duquel diverses voies, parfois contradictoires, ont été explorées. De Gordon Craig au Théâtre du Soleil en passant par Oscar Schlemmer, Jacques Copeau et Giorgio Strehler, du sacré à l’épique, de l’abstraction au grotesque, les esthétiques théâtrales du XXe siècle, dans leur besoin de se dégager du naturalisme, ont trouvé dans le masque des éléments de réponse pour proposer une forme cohérente et puissante à l’expression scénique. Après un temps où le masque semble s’être éloigné des scènes contemporaines, celui-ci paraît amorcer un retour depuis une vingtaine d’années, dans les champs transdisciplinaires du spectaculaire vivant (danse, théâtre, marionnette, performance, opéra).

Pour comprendre ce renouvellement des fonctions et usages du masque scénique dans les arts du spectacle au XXIe siècle, nous avons lancé un programme de recherche, dès 2020, à la MSH Paris Nord, en partenariat avec l’Unité de recherche Scènes du monde (EA1573) de l’université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis et le Laboratoire de recherche ELLIADD (EA 4661) de l’université Franche-Comté, dans l’objectif de chercher à comprendre les évolutions esthétiques de l’usage du masque scénique en lien avec les mutations de nos sociétés.

Cette rencontre internationale est la sixième étape de notre recherche qui donnera lieu en 2024 à la publication de l’ouvrage Le Masque scénique aujourd’hui, aux éditions Deuxième Époque, dans la collection « À la croisée des arts ». Nous souhaitons la fin de ce premier cycle de travaux sous forme d’ouverture et de dialogue avec ceux qui sont en première ligne, les artisans du masque, les créateurs de cet instrument fragile et puissant qui sait ménager l’absence pour manifester une pleine présence. Car s’il est vrai qu’un masque n’est pas un objet qui se suffit à lui-même, si le corps de l’acteur en scène lui est nécessaire, s’il est en quelque sorte un fantôme en mal d’incarnation, il n’en reste pas moins vrai qu’il faut qu’il soit pensé et investi par un imaginaire, élaboré et fabriqué dans un élan créatif qui appartient à l’univers spécifique de chaque créateur de masque. Nous avons choisi de réunir quelques-uns de ces artistes parmi les plus significatifs de la scène contemporaine pour échanger dans le cadre d’une table ronde autour de diverses problématiques liées aux processus de création de ces instruments du jeu de l’acteur. Ce faisant, il s’agit de mettre au cœur de nos réflexions l’artisanat inhérent au spectacle vivant.



Intervenants :



Etienne Champion, Sculpteur et créateur de masques (France, Strasbourg)

Francis Debeyre, Créateur de masques (France, Lille)

Matteo Destro, Créateur de masques, pédagogue, directeur de l’Atelier Mask Movement Theatre (Italie, Pise)

Thierry François, Créateur de masques (France, Bec de Montagne)

Cécile Kretschmar, Créatrice de masques, maquillages, perruques, prothèses pour le théâtre (France, Paris)

Stefano Perocco di Meduna, Créateur de masques et scénographe (Italie, Venise)

Omar Porras, Metteur en scène, Comédien et directeur artistique du TKM-Théâtre Kléber-Méleau (Suisse,

Lausanne)

Hajo Schüler, Comédien, chorégraphe, créateur de masques (Allemagne, Berlin)

Programme de la journée



13h45 : Accueil public



14h00 : Session 1 « Processus de création et gestus »



Axe 1 : Formation et filiation

Axe 2 : Familles et traditions de masque

Axe 3 : Masque et dramaturgie

Axe 4 : Hyperréalisme et « transparence »



16h30 : Session 2 « Anthropocène et tekhnè »



Axe 5 : Matériaux et fabrication

Axe 6 : Le vivant et l’humain

Axe 7 : « Masquillage »

Axe 8 : Un métier en devenir



19 h 30 : Spectacle El Gringo, mise en scène Karl Eberhardt, à Chavannes-sur-Renens avec les masques de Loïc Nebreda et Joséphine Pugliesi.



Organisation, direction scientifique et orchestration du débat :



Giulia Filacanapa, Maître de conférences en Arts du spectacle et études italiennes à l’Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis

Guy Freixe, Professeur émérite en Arts du spectacle à l’Université Bourgogne Franche-Comté

Brigitte Prost, Professeur en Arts du spectacle à l’Université Bourgogne Franche-Comté

Partenaires institutionnels :

Université Bourgogne Franche-Comté (ELLIADD),

Université Paris 8 Vincennes – Saint-Denis (EA 1573),

MSH Paris Nord,

MSHE Claude Nicolas Ledoux.



Partenaires artistiques :

TKM-Théâtre Kléber Méleau, Omar Porras (dir.).



Editeur partenaire :

Deuxième Epoque



Adresse :

TKM Théâtre Kléber-Méleau, Chemin de l’Usine à Gaz 9, CH-1020 Renens-Malley