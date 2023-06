Interculturel Francophonies, n° 43, juin-juillet 2023 : "Boris Gamaleya, poète indianocéanique de l'univers" (Dominique Ranaivoson, dir.)

Le n. 43, juin-juillet 2023 d'Interculturel Francophonies, revue semestrielle sur les cultures et littératures nationales d'expression française, publiée par l'Alliance Française de Lecce (Italie) et dirigée par Andrea Calì (Università del Salento), vient de sortir. Cette livraison, consacrée à Boris Gamaleya, poète indianocéanique de l'univers, contient la plupart des communications données à l'occasion d'un colloque international sur Gamaleya (La Réunion, octobre 2022). Elle a été coordonnée par Dominique Ranaivoson (Université de Metz).

Boris Gamaleya (1932-2019) est né à La Réunion d’une mère créole et d’un père ukrainien qu’il perd très tôt. Ce métissage va alimenter la sensibilité d’un homme qui sera à la fois un militant de la créolité et et un poète visionnaire dont le rêve s’étend jusqu’à Madagascar et à la Russie de ses origines. Son œuvre en français traversée par les langues, les cultures, l’histoire de son île, le bruit des oiseaux et les couleurs a fait l’objet d’un colloque international à La Réunion en octobre 2022. Ce volume présente une partie des communications qui y ont été données. Elles portent sur cette langue si particulière inventée par le poète puis sur certaines œuvres aux confins du théâtre, de la poésie et du roman. Les approches comparatistes établissent des réseaux avec d’autres poètes (Rabearivelo, Daniel Biga, Odysseas Elytis) et le philosophe Spinoza. Enfin, l’analyse de la trajectoire de cette œuvre foisonnante et parfois énigmatique demeurée longtemps confidentielle et désormais largement médiatisée à La Réunion permet de comprendre les processus de patrimonialisation qui est en cours et auquel participent le colloque et ce numéro d’Interculturel Francophonies.

Sommaire

Dominique Ranaivoson, Boris Gamaleya, poète indianocéanique de l’univers

I. La langue de Boris Gamaleya

Alvaro Boisivon Bernardino, Boris Gamaleya: l’humour des parlangues et l’humeur des vavangues

Nicole Blondeau, Dysphonie des langues et poétique de la trace dans l’oeuvre de Boris Gamaleya

Annie Urbanik-Rizk, L’humour poétique de Boris Gamaleya: de la révolte à la célébration

Arnaud Villani, La langue en tempête de Boris Gamaleya

II. Analyse d’une œuvre

Serge Meitinger, Vali pour l’inaccompli, Boris Gamaleya et la poétique du nom propre

Elisa Huet, Écologie (sous)-marine dans la poésie de Boris Gamaleya: une étude de Vali pour une Reine morte et de La mer et la mémoire. Les langues du magma

André Ughetto, Ligne de force de l’intrigue dans Le Volcan à l’envers

Angélique Gigan, Odyssée eschatologique dans Le Volcan à l’envers de Boris Gamaleya (1983) ou la fictionnalisation de l’Histoire

Boris Lazić, L’exil, les identités plurielles et la figure du père dans L’Île du Tsarévitch

Marinko Koščec, L’Île du Tsarévitch: le mythe insulaire au cœur d’un royaume rêvé

Béatrice Bloch, Piton la nuit (1992): une jubilation synesthésique offerte?

III. Approches comparatistes

Ferroudja Allouache, Écrire en présence de toutes les langues du monde

Dominique Ranaivoson, Boris Gamaleya et Madagascar ou le rêve sur la Grande Île des origines

Michel Cassir, Tonnerre et para-tonnerre

François Heusbourg, Daniel Biga, Odysseas Elytis, Boris Gamaleya

Hadi Rizk, L’exubérance du multiple: les résonances spinozistes de la poésie de Boris Gamaleya

Catherine Coquio, Baba-le monde et le mal du temps. Temps historique et temps mythique

Bernard Idelson – Grégoire Molinatti, Boris Gamaleya: construction médiatique, médiations culturelles et patrimonialisation d’une figure réunionnaise

Bio-bibliographie sommaire des collaborateurs

