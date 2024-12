Revue européenne des sciences sociales, n° 62-2

Sommaire : L’ENCYCLOPÉDIE NOUVELLE DE PIERRE LEROUX ET JEAN REYNAUD – « L’Encyclopédie nouvelle ou l’intelligence en « ordre dispersé » », par M. DROLET, L. FROBERT et Q. SCHWANCK – M. BELLET, « Tamiser saint-simonisme et républicanisme » ; Q. SCHWANCK, « La modernité républicaine comme révolution religieuse » ; A. ARAMINI, « Le premier maillon de la tradition de l’humanité » ; L. REY, « Pour un socialisme égalitaire » ; V. BOURDEAU, « Un encyclopédisme républicain pour le XIXe siècle » ; M. DROLET et L. FROBERT, « Une économie politique prolétaire » ; M. DROLET et L. FROBERT, « Expérience et « science de gouvernement » » ; Q. SCHWANCK, « En quête d’une « aristocratie savamment réglée » » ; P. TERZI, « La conciliation des contraires » ; P. CORSI, « Un lamarckisme réticent » ; K. TUNSTALL, « L’inachevé et le « panthéisme nais-… » » ; T. BOUCHET, « « Il s’est glissé comme un rat par une ouverture… » » – VARIA – C. ROBITAILLE, « The Austrian school of economics and interpretive sociology » ; C. BALDIN et L. RAGNI, « De quelques dettes de Léon Walras aux philosophies de Vacherot et Cournot » ; G. MAUGER, « Quelle place pour la conscience réflexive ordinaire dans la sociologie de Bourdieu ? » – COMPTES RENDUS DE LECTURE.