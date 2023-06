Lutter avec des mots : néologie et militantisme (Strasbourg)

Colloque international

Lutter avec des mots : néologie et militantisme

16-17 novembre 2023, Université de Strasbourg

Maison des Sciences de l’Homme d’Alsace (MISHA)

Salle de conférences

Jeudi 16 novembre

8h45-9h

Ouverture-présentation du colloque

Axe 1 — Néologie militante : pluralité et unité des luttes

9h-9h30

Alice Krieg-Planque (Université Paris-Est Créteil) – La phraséologie militante néologique : stéréotypie discursive et innovation lexicale dans les discours engagés

9h30-10h

Pauline Haas (Université Paris 13) – Sony Labou Tansi : la néologie comme instrument de dénonciation des dominations

10h-10h30

Jean-Louis Vaxelaire (Université de Namur) – Les stratégies néologiques de l’extrême-droite française

10h30-10h45

Pause-café

10h45-11h15

Blandine Fontaine (Université de Picardie) – Les néologismes comme nouvelles formes d’expressions féministes ?

11h15-11h45

Sabela Fernández-Silva (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chili et Universidad Nacional de Educación a Distancia, Espagne), Judit Freixa Aymerich (Université Pompeu Fabra, Espagne) & Cristian González Arias (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chili & Universidade de Santiago de Compostela, Espagne) – La création néologique autour de la gestation pour autrui en espagnol

11h45-12h15

Christiane Dunoyer (Centre d’Études francoprovençales « René Willien », Vallée d’Aoste) – Néologie francoprovençale et militantisme linguistique : forces d’agrégation et ferments de désagrégation

Pause déjeuner

Axe 2 — Néologismes militants en discours

14h-14h30

Giovanni Tallarico (Université de Vérone, Italie) – La néologie dans les discours militants contre le tourisme

14h30-15h

Jean-Claude Mapendano (Université Sorbonne Nouvelle) – Néologie et militantisme féministe en RD Congo

15h-15h30

Jana Altmanova (Université de Naples L’Orientale, Italie) & Silvia Domenica Zollo (Université de Naples Parthenope, Italie) – Zoopression dans la langue : la néologie de matrice radicale au service de la cause animale

15h30-15h45

Pause-café

15h45-16h15

Anna Khalonina (Université Polytechnique Hauts-de-France) – Non à la mobilisation ! Le néologisme comme marqueur de l’idéologisation du discours dans les mouvements militants russes opposés à la guerre en Ukraine

16h15-16h45

Erica Lippert (Université Libre de Bruxelles) – De l’usage des néologismes appariés à des mots-dièse à des fins argumentatives dans la communication anti-écologiste de Valeurs Actuelles : une étude de publications Instagram

18h30

Pour ceux et celles qui le souhaitent, rendez-vous au Comptoir d’Eugène (42 rue de Zurich, 67000 Strasbourg) pour un petit apéritif !

20 h : Dîner au restaurant L’Alsace à Table(8 rue des Francs Bourgeois)

Vendredi 17 novembre

Axe 3 — Nous vs vous : polarisation et émotions au service de la lutte

9h-10h

Catherine Kerbrat-Orecchioni (Université Lumière Lyon 2) – Spécisme/Antispécisme : un couple antagoniste de « néologismes militants »

10h-10h30

Michelle Lecolle (Université Sorbonne Nouvelle) – Néologie formelle, néologie sémantique : hyperbolisation et effets de diabolisation dans les désignations de militants environnementalistes et d’opposants politiques

10h30-11h

Yeny Serrano (Université de Strasbourg) – Guerre langagière et polarisation politique en Colombie : les néologismes autour du conflit armé, du processus de paix et des manifestations de 2019 et 2021

11h-11h15

Pause-café

11h15-11h45

Christine Jacquet-Pfau (Cergy Paris Université) & Alicja Kacprzak (Université de Łódź, Pologne) – Néologismes militants autour de la vaccination contre le Covid-19 en français et polonais

11h45-12h15

Elora Danjean & Agnès Steuckardt (Paul Valéry Montpellier 3) – Quand les néologismes stigmatisent la « normalité » : le cas de neurotypique

Axe 4 — Identité(s) et détournements au service du militantisme

14h-14h30

Agnieska Konowska (Université de Łódź, Pologne) – Noms propres et détournement militant

14h30-15h

Véronique Magaud (Université catholique de Lyon) – Le néologisme dans les slogans des Gilets jaunes et autres formes de mobilisations politiques. Positionnement entre avatars de représentations collectives et scène polémique

15h-15h30

Alena Podhorná-Polická (Université Masaryk de Brno, Tchéquie), Radka Mudrochová (Université Charles de Prague, Tchéquie) & Anne-Caroline Fiévet (EHESS Paris) – De biatchs à hoes : auto-désignation et hétéro-désignation des femmes dans la diachronie courte sur l’exemple des textes du rap francophone

15h30-15h45

Pause-café

Axe 5 — La néologie militante dans l’espace urbain

15h45-16h15

Hayat Alilouche (Université de Rouen) – La néologie à l’épreuve du discours militant durant le Hirak en Algérie

16h15-16h45

Cyril Trimaille (Université Grenoble-Alpes) – Néologisme dans les graffitis-slogans : innover pour occuper la ville et lutter dans l’espace social ?

16h45-17h15

Léa Bouaroua & Sophie Etienne (Massalia Vox) – Les néologismes militants, un « Safe Space » symbolique

Informations pratiques

MISHA - Maison interuniversitaire des Sciences de l'Homme Alsace

5, allée du Général Rouvillois – Strasbourg

https://www.misha.fr/

Si vous arrivez en train à la gare de Strasbourg

Prendre le tram C depuis l'arrêt Gare Centrale en direction de Neuhof Rodolphe Reuss. Descendre à l’arrêt Observatoire.

Si vous arrivez en avion à l'aéroport de Strasbourg-Entzheim

Prendre la navette train, qui circule 5 fois par heure, pour rejoindre la gare TGV de Strasbourg, puis le tram C.