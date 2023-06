Professeur‐e "open rank" en littérature française du XIXe siècle (Univ. de Fribourg, Suisse)

La Faculté des lettres et des sciences humaines de l’Université de Fribourg (Suisse) met au concours un poste de

Professeur‐e « open rank » en littérature française du XIXe siècle (100‐80%)

Le ou la candidat‐e est titulaire d’un doctorat en littérature française et doit faire état d’un dossier solide de publications dans le domaine de la littérature française du XIXe siècle. Il ou elle devra assurer des enseignements couvrant l’ensemble de la littérature française du XIXe siècle, aux niveaux Bachelor (licence) et Master, et posséder les compétences scientifiques requises pour diriger des thèses de doctorat.

Le ou la candidat‐e fait état de publications scientifiques de rayonnement international dans le domaine concerné, ainsi que d’une solide expérience de l’enseignement universitaire. Il ou elle démontre sa capacité de s’intégrer au sein du Département de Français et de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines, tant au niveau de l’administration, de la recherche et de l’enseignement que sur le plan de la direction de projets de recherche et dans l’obtention de financements extérieurs. Le ou la candidat‐e sera en outre invité‐e à participer aux activités de l’Institut de littérature générale et comparée.

La langue d’enseignement est le français. Dans l’environnement plurilingue stimulant qu’offre l’Université de Fribourg, une connaissance au moins passive de la langue allemande ou la volonté de l’acquérir est requise.

L’entrée en fonction est prévue au 1er août 2024.

Soucieuse de promouvoir une représentation équitable des femmes et des hommes, l’Université de Fribourg et la Commission d’appel encouragent vivement les candidatures féminines. En tant que signataire de la déclaration DORA, l’Université de Fribourg met l’accent sur une évaluation qualitative des résultats académiques.

—

Le dossier de candidature contiendra les documents suivants : curriculum vitae, diplômes universitaires, lettre de motivation, liste de publications, de projets de recherches et d’enseignements dispensés. Il sera adressé jusqu’au 15 septembre 2023 en format électronique au Décanat de la Faculté des lettres et des sciences humaines à

jobs-lettres@unifr.ch

—

Les informations relatives à l’Université de Fribourg et au Département de Français sont disponibles sur le site internet de l’institution.

Pour tout renseignement complémentaire, veuillez vous adresser au Prof. Claude Bourqui, Département de Français, Université de Fribourg, Av. de Beauregard 13, 1700 Fribourg (Suisse). Email : claude.bourqui@unifr.ch