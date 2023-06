La beauté. Congrès 2023 de la Société Française d’Esthétique (Paris)

Congrès 2023 de la Société Française d’Esthétique



Samedi 24 juin 2023

Paris, La Sorbonne, Salle des Actes (Galerie Gerson)



Entrée par la rue de la Sorbonne, n° 17.



Entrée gratuite.

Inscription obligatoire pour toutes les personnes ne possédant pas une carte autorisant l’entrée dans le bâtiment de la Sorbonne :

Carole.Talon-Hugon@paris-sorbonne.fr



La beauté

Métaphysique et ontologie du beau,

histoire de l’idée de beauté, le beau et ses autres, les nouvelles formes de beauté

8h30 Accueil

8h45 Ouverture du colloque

9h - Valérie Bettelheim, Docteure en philosophie, chercheuse associée à l’Université de Poitiers

Sur la trace de la beauté, l’unité face à la déconstruction chez Plotin

9h30 - Anne-Gaelle Cuif, Docteur en Lettres et Histoire des Universités de Turin et de Tours, EC à l’Université de Lorraine

Via pulchritudinis. La phénoménologie spirituelle du plaisir esthétique dans la pensée mystique chrétienne du XIIIème siècle

10h - Maxime Webanck, Agrégé et doctorant en philosophie et en histoire de l’art à l’ENS de Lyon et à l’Université de Genève

Le beau, le prosaïque et l’idéal : la peinture néerlandaise selon Hegel

10h30 Discussion et pause

11h - Charles Bobant, Maître de conférences à la Faculté de Philosophie de l’Institut Catholique de Paris, Directeur de programme au Collège international de philosophie.

L’absentement phénoménologique de la beauté

11h30 - Antoine Dumaine Martet, Certifié de philosophie et doctorant en philosophie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne

Bel-art et belle-technique : la valeur esthétique de l’agrément dans Les Réflexions critiques sur la poésie et la peinture de l’abbé Dubos



12h - Adnen Jdey, Docteur en philosophie, Chargé de recherches FNRS à l’Université Catholique de Louvain.

Le style plutôt que la beauté ? Le jeune Maldiney historien de l’esthétique (1949-1951)

12h30 Discussion et pause déjeuner



14h30 - Guillaume Dreidemie, Doctorant à l’Université Jean Moulin Lyon III

La beauté de Virgile. Méditation sur la force et la grâce des Géorgiques et des Bucoliques

15h - Arianna Fabbricatore, agrégée et docteur en philosophie des Universités de Florence, Bonn et Paris IV

Que pouvons-nous apprendre sur la beauté à partir de l’admiration ?

15h30 - Marie Schiele, Agrégée et Docteure en philosophie de Sorbonne Université

Mignon, Spécieux, Splendide. Beauté incarnée et écriture de la suavité chez Burke

16h Discussion et pause

16h30 - Carola Borys, doctorante en littérature comparée à l’Université de Sienne et à l’Université Sorbonne Nouvelle. ATER en littérature comparée à l’Université de Poitiers.

Jeff Koons produit-il du kitsch ?

17h - Renato Boccali est professeur associé l’Esthétique et la Philosophie de l’art à l’Université IULM de Milan



La beauté à l'heure du capitalisme esthétique

17h30 - Alice Dupas, Agrégée et docteure en philosophie, ATER en philosophie de l’art et esthétique à Sorbonne Université.

Les limites de la neuro-esthétique de la beauté. L’exemple de la peinture moderne de K. Malevitch

18h Discussion

18h30 : Fin du congrès.