Le poète et le joueur de quilles. Étude sur la construction de la valeur de la poésie (XIVe-XXIe siècles)

Coordination éditoriale de Olivier Gallet, Adeline Lionetto, Stéphanie Loubère, Laure Michel, Thierry Roger.

La poésie a-t-elle (encore) de la valeur ? La question se pose : dépréciation sociale, difficultés économiques, polémiques chez les auteurs eux-mêmes et sorties hors du genre. La contestation de la valeur de la poésie est un phénomène ancien qui, à chaque fois, rebat les cartes du genre, des institutions littéraires, des media et des usages de la poésie. Les intermittences et les résurgences de ce débat sont l'objet de cet ouvrage. D'Eustache Deschamps à Mallarmé, du poète philosophe au poète du dimanche, des poètes mondains du XVIIe aux rappeurs du XXIe, les figures sont nombreuses qui nous invitent à interroger les conditions et les contextes de la construction de la valeur de la poésie.

Sommaire

Introduction



Chapitre 1 - Valeurs et institutions littéraires



Jean-Charles Monferran

Art poétique français et valeurs de la poésie. Figures et mutations du mauvais poète, des arts de seconde rhétorique à La Défense et illustration de la langue française



Thierry Roger

Mallarmé « valeur-or » ?



Gaëlle Théval

L'éphémère, l'expérimental et le canon : que faire de la poésie en performance ?



Guillaume Peureux

Valeur et authenticité. Le motif de la copie d'auteur au XVIIe siècle dans les recueils poétiques



Olivier Belin

La poésie des premiers venus



Chapitre 2 – Genres, mediums et valeurs



Tiphaine Rolland

Un conte érotique en vers peut-il être poétique ? Valeurs sociales et esthétiques d'un sous-genre ambigu (1664-1715)



Barbara Bohac

Marier la poésie lyrique avec le journal : compromission fatale ou révolution des valeurs ?



Benoît Dufau

Rap et poésie : valeurs actuelles.



Chapitre 3 – La poésie en débat



Guillaume Métayer

Nietzsche : philosophie des valeurs et valeur de la poésie



Fabrice Thumerel

Poésie… À quoi bon ? Étude sociogénétique sur la « valeur » de la poésie dans l'espace social et littéraire contemporain



Laure Michel

Poésie et communication : valeurs de l’illisibilité aujourd’hui



Chapitre 4 – Poésie et sociabilité



Alain Génetiot

Éloge du poète mondain au XVIIe siècle



Allison Stedman

Le rôle de la poésie dans la société mondaine de la fin du XVIIe siècle



Dimitri Albanese

Des poètes libertins au XVIIIe siècle, sociabilités de la chanson à boire



Chapitre 5 – Valeurs et usages



Clotilde Dauphant

La ballade de moralité selon Eustache Deschamps : une nouvelle utilité du lyrisme à la fin du Moyen Âge



Jean Vignes

Poésie et mémoire. Regards d’un seiziémiste



Jean-François Puff

« L’honoraire d’Homère » : valeur d’échange et valeur d’usage de la poésie chez Éluard



Olivier Gallet

Valeurs et usages de la poésie dans la communication politique contemporaine



Les auteurs