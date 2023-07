Le rire de Lesage

L’œuvre d’Alain-René Lesage (1668-1747) frappe par sa diversité : l’auteur de l’Histoire de Gil Blas de Santillane (1715-1735) et de Turcaret (1709) s’est illustré aussi bien dans la fiction narrative en prose, publiant une douzaine de romans, que sur la scène théâtrale, faisant jouer une centaine de pièces, écrites seul ou en collaboration, pour la Comédie-Française puis pour les théâtres de la Foire. Cette œuvre abondante et protéiforme semble échapper à tout principe unificateur et son caractère apparemment disparate l’a longtemps exposée à un soupçon de facilité, voire d’opportunisme. Sous le titre Lesage ou l'invention comique (Sorbonne Université Presses), Christelle Bahier-Porte et Christophe Martin ont réuni seize études réunies pour tenter de discerner dans l’invention comique lesagienne, tant romanesque que théâtrale, un puissant principe d’unité et d’originalité, et d’en prendre toute la mesure : il s’agit tout à la fois d’explorer les différentes facettes de ce régime comique, afin d’en mieux reconnaître la singularité et la modernité, et de le resituer dans son temps sans en négliger le devenir, entre oubli prolongé et postérités trop souvent méconnues.