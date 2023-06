Dominique Massoni, Le monde des bureaux. Rencontre littéraire avec les employés aux écritures, ces héros minuscules, invisibles et transparents

La rencontre littéraire proposée ici, avec les employés ou préposés aux écritures, traverse des récits qui se sont développés à partir du xixe siècle sur le monde des bureaux. Aujourd'hui, le personnage de l'employé est devenu une figure ou un archétype qui d'un auteur à l'autre garde cette même indifférence au monde. À moins que ce ne soit pas si simple car parfois l'employé malingre et insignifiant sort des ténèbres et quitte sa condition d'invisible, comme dans Tous les noms de José Saramago, Bartleby d'Herman Melville et Le Manteau de Nicolas Gogol.