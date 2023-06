Vacations Projet Personnel et Professionnel et/ou Portfolio (IUT Aix-Marseille Univ.)

Le département de Génie Électrique et Informatique Industrielle d’Aix-Marseille université (Site Saint-Jérôme, à Marseille) est à la recherche d’un.e vacataire chargé.e d’enseignement temporaire pour des enseignements de PPP (Projet Personnel et Professionnel) et/ou Portfolio pour l’année scolaire 2023-2024.



Les enseignements concernent deux groupes de 25 étudiants de 3e année de BUT (2 groupes de TD et 3 groupes de TP).



Les volumes horaires sont les suivants :



PPP : 5 CM ; 5 TD et 4 TP par groupe (soit 5 CM ; 10TD et 12TP au total)



Portfolio : 10h TP (soit 30h de TP au total)



Les objectifs généraux poursuivis par le programme national sont consultables en ligne (https://iuthaguenau.unistra.fr/websites/iuthaguenau/documents/BUT/GEII.pdf : Projet Personnel et Professionnel (PPP), notamment p. 211 et 230 / Portfolio : notamment p. 204 et 221).



Les prérequis administratifs sine qua non sont les suivants :



Avoir renouvelé son inscription en doctorat pour l’année scolaire durant laquelle sont effectuées les vacations.



OU pouvoir justifier de 900h annuelles dans un emploi annexe (ou 300 h d’enseignement)



OU être auto-entrepreneur depuis 3 ans et de justifier de revenus annuels supérieurs à 10 000 euros.



Pour toute information et pour candidater :



Marine Cellier, marine.cellier@univ-amu.fr