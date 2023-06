"Hommage à Touraine", par François Dubet & Michel Wieviorka (laviedesidees.fr)

À lire sur laviedesidees.fr :

"Hommage à Touraine", par François Dubet & Michel Wieviorka (en ligne le 13 juin)



Sociologue de l’action, penseur de la société post-industrielle et compagnon de la deuxième gauche, Alain Touraine (1925-2023) a défendu la capacité des sujets à reprendre le contrôle de leur vie. Portrait d’un grand intellectuel doublé d’un social-démocrate.



Il n’y a pas en sciences sociales un modèle unique de construction d’une œuvre intellectuelle, une one best way permettant de la construire sur la durée et durablement. Certains procèdent autour d’une théorie centrale appliquée très tôt à divers objets, une théorie qui se transforme peu au fil des années – Émile Durkheim relève de ce cas de figure.



Pour d’autres, l’œuvre suit une trajectoire dont le cœur théorique et les objets se transforment au cours de l’existence, ce qui n’exclut pas la cohérence et le souci de continuité. Décédé ce 9 juin 2023, Alain Touraine appartient à cette seconde catégorie, et il s’en est expliqué. […]

Lire l'intégralité de l'article…