Rémi Carayol, Mayotte. Département colonie

Il y a cinquante ans, la population de l’archipel des Comores était invitée à se prononcer sur le statut de son territoire. Si trois des quatre îles votèrent massivement pour l’indépendance, Mayotte (Maore), où un courant sécessionniste animé par l’élite créole exerçait un puissant lobbying, vota contre, tandis qu’à Paris l’armée et le « parti colonial » encore très puissant ne voulaient pas perdre cette position stratégique dans l’océan Indien. La France accorda donc l’indépendance aux Comores mais conserva Mayotte, devenue en 2011 le 101e département français à l’issue d’un processus unique de « colonisation consentie ».

Tout renvoie à la colonie sur cette île : les ghettos de Blancs, la hiérarchisation raciale au travail comme dans la vie quotidienne, la dépendance économique envers la « métropole », les défaillances des infrastructures mises en lumière par les récentes pénuries d’eau… Entre des Mahorais reniant leur passé pour être « français à tout prix », dont la dérive vers l’extrême droite semble sans fin, des « métros » qui se comportent en terrain conquis et cultivent l’entre-soi, et des Comoriens devenus « étrangers » par l’effet d’une politique d’État délibérée, la violence à Mayotte est le résultat d’un double processus de dislocation et de colonisation. Ce livre raconte les principaux épisodes de cette histoire et dresse un portrait sans concession de « Mayotte française » et du présent colonial qui continue de l’animer.

Rémi Carayol est journaliste. Il a notamment fondé la revue en ligne Afrique XXI et publié Le Mirage sahélien. La France en guerre en Afrique. Serval, Barkhane, et après ? (2023).

Revue de presse

« Rémi Carayol déconstruit certains “mythes” de l’histoire entre Mayotte et la France et dresse le constat de l’échec de la départementalisation de Mayotte. » France TV, 1 Le portail des Outre-mer, 18 octobre 2024.

« Mayotte: “L’opinion a été fabriquée sur ce territoire avec des discours xénophobes” », RFI, 9 novembre 2024.