Nicolas Nova, Persistance du merveilleux. Le petit peuple de nos machines

Il y a bien longtemps que nous, Occidentaux, ne percevons plus, dans les forêts, les montagnes et les lacs, la présence de toutes ces entités du merveilleux que sont les fées, les gnomes, les hommes des bois ou les esprits divers. Ces créatures s’en sont progressivement retirées. Faut-il pour autant en conclure, comme il est tentant de le faire, à un désenchantement ?

Nous passons en réalité notre temps à interagir avec tout un bestiaire d’entités méconnues et plus ou moins bienveillantes, notamment dans notre environnement numérique. Pensons aux trolls perturbant les échanges en ligne, aux « daemons », ces petits programmes qui font tourner nos systèmes d’exploitation, aux créatures de jeux vidéo ou à ces nouveaux monstres que sont les intelligences artificielles. Sans parler des cas plus évidents de rumeurs de fantômes qui hantent les machines. Ce petit peuple habite nos ordinateurs et nos téléphones. Il forme notre mythologie moderne.

Qui est là derrière nos écrans ? Quel lien nous unit aux figures de ce bestiaire moderne ? Nicolas Nova propose ici d’observer la manière dont nous dialoguons avec elles. Il montre ainsi que loin d’être désenchanté, notre monde actuel peut et doit être lu comme un lieu dans lequel persiste le merveilleux.

Nicolas Nova, anthropologue et professeur à la Haute école d’art et de design, à Genève, est également co-fondateur de l’agence de prospective Girardin & Nova. Ses recherches portent sur la compréhension des cultures numériques et leur évolution. Il s’intéresse à des sujets tels que les mèmes internet, l’utilisation des smartphones, ainsi que les liens entre science-fiction et technologie.Lorsqu’il n’est pas en train d’enquêter sur ces thématiques, il s’intéresse aux forêts et glaciers alpins ou aux déserts rocailleux écrasés par le soleil. Parmi ses dernières publications figurent Exercices d’observation. Dans les pas des anthropologues, des écrivains, des designers et des naturalistes du quotidien (Premier Parallèle, 2022) et Bestiaire de l’Anthropocène, co-édité avec disnovation.org (art & fiction, 2024).