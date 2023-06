Opuscules médico-scientifiques aux XVe et XVIe siècles (Projet OPUSCOR-IT, École des Chartes, Paris)

Les journées d’étude Opuscules médico-scientifiques aux XVe et XVIe siècles, organisées dans le cadre du projet OPUSCOR-IT se proposent d'approfondir, dans une optique interdisciplinaire (philologie, histoire du livre, histoire des sciences, histoire de l’art), les problématiques liées à la production de livrets éphémères sur les savoirs et les pratiques liés au corps et à la santé qui se diffusent dès l’aube de l’imprimerie.



Dates et lieu: 29-30 juin 2023. Paris, École nationale des chartes-PSL. Salle Delisle.



Organisation : Michele Bellotti (DYPAC, UVSQ)



Résumé



Ces journées d’étude s’inscrivent dans le cadre du projet de recherche OPUSCOR-IT(Opuscules italiens des savoirs liés au corps, XVe-XVIe siècles), qui étudie un corpus de livrets éphémères de genre médico-scientifique parus dans l’Italie de la première modernité (régimes de santé et contre la peste, réceptaires, textes de physiognomonie et de chiromancie etc.). Composés d’un nombre limité de feuillets et souvent illustrés pour mieux captiver le lecteur, ces petits in-4° ou in- 8° appartiennent à une plus vaste production d’éphémères attestée en Europe dès l’aube de l’imprimerie (des nouvelles d’actualités, des textes pieux, des rimes à caractère récréatif, des calendriers etc.). C’est un lectorat fort hétérogène qui est visé, généralement vernaculaire, moyennement, voire peu, cultivé et réclamant un accès de plus en plus autonome aux pratiques et aux savoirs liés au corps et à la santé.



Les journées d’études Opuscules médico-scientifiques aux XVe-XVIe siècles se proposent d’aborder ces problématiques en partant du champ d’investigation du projet OPUSCOR-IT, pour ouvrir la réflexion initiale sur l’Italie à d’autres contextes géoculturels (France, Pays-Bas, espace hispano-américain) et à d’autres enjeux (les stratégies éditoriales à l’origine des illustrations des ouvrages médicaux ; la patrimonialisation des éphémères médico-scientifiques). Grâce aux interventions de spécialistes de différentes aires culturelles et de différentes disciplines (histoire du livre, histoire des collections, philologie, histoire des sciences, histoire de l’art), des questionnements majeurs pour la première modernité, liés à l’émergence et à la circulation des opuscules médico-scientifiques, seront abordés, comme la redéfinition des enjeux de la médiation scientifique en vertu des innovations de l’imprimerie et les frontières entre les concepts, toujours très débattus, de « culture savante » et « culture populaire ».



Programme



Jeudi 29 juin 2023



14h30 Accueil



14h45 Michele Bellotti (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay) Introduction générale



- Production, circulation, patrimonialisation des livrets médico-scientifiques : le contexte italien

Modération : Catherine Rideau-Kikuchi (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay)



15h05 Sabrina Minuzzi (Università Ca’ Foscari di Venezia)

Cibaldone’s travels between manuscript and print, booklets and volumes



15h35 Rita De Tata (Archivio di Stato di Bologna)

Libri di segreti, antidotari, rimedi per la peste : la biblioteca medica di Ubaldo Zanetti, speziale bolognese del Settecento



16h05 Discussion



16h35 Pause



- Itinéraires de livres et de savoirs pratiques dans l’espace hispano-américain

Modération : Michele Bellotti (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay)



16h50 Pedro Rueda Ramírez (Universitat de Barcelona)

Libros de saberes prácticos en las redes de circulación atlántica hispánica (siglos XVI-XVII)



17h20 Discussion



17h35 Tour de table conclusif de la 1ère demi-journée



Vendredi 30 juin 2023



9h30 Accueil



9h45 Michele Bellotti (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay) : propos introductifs de la 2nde demi-journée



- Le rôle des illustrations : stratégies de conception et usages (Pays-Bas, France)

Modération : Michele Bellotti (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay)



9h55 Andrea van Leerdam (Universiteit Utrecht)

Jan van Doesborch, trendsetter of illustration practices in medical books in Dutch



10h25 Anna Baydova (SAPRAT, EPHE-PSL)

L’atlas des instruments chirurgicaux d’Ambroise Paré : destination et histoire de création



10h55 Discussion



11h25 Carlo Alberto Girotto (Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) Conclusions générales



Direction scientifique : Maaike van der Lugt (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay) et Christine Bénévent (École nationale des chartes-PSL)

Partenaires : Laboratoire Dynamiques Patrimoniales et culturelles (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay), Fondation des sciences du patrimoine (FSP) École nationale des chartes-PSL, MSH Paris-Saclay.

Lauréat de l’appel à projet 2022 de la Fondation des sciences du patrimoine (FSP), OPUSCOR- IT est un projet de recherche porté par Michele Bellotti (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay), sous la direction scientifique de Maaike van der Lugt (DYPAC/UVSQ, Paris-Saclay) et avec le partenariat de l’École nationale des chartes-PSL (co-superviseur : Christine Bénévent, ENC-PSL). Ce travail a bénéficié du soutien de l’École Universitaire de Recherche Paris Seine Humanités, Création, Patrimoine, Investissement d’Avenir ANR-17-EURE-0021 – Fondation des sciences du patrimoine / Avec le soutien de la MSH Paris-Saclay.