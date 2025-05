Haunting(s). Multidisciplinary Approaches (Cardiff & online)

Haunting(s): Multidisciplinary Approaches

Two-Day International Conference

Tuesday 10th – Wednesday 11th June 2025

Cardiff University (Hybrid: In-Person & Online)



Organisers: Dr. Robert Lloyd (Cardiff University, Thomas Payré (Cardiff University and CY Cergy Paris Université), Dr Louise Child (Cardiff University), Morgan Lee (Cardiff University) and Padmanabha Reddy Addula (Cardiff University and Bristol University)



Keynote Speakers: Dr. Joan Passey and Dr. Stephen Gordon.



Venue: John Percival Building, Colum Drive, CF10 3EU, Cardiff, United Kingdom

Room: 0.36

We are delighted to welcome attendees to Haunting(s): Multidisciplinary Approaches, a two-day international conference exploring the broad and evocative concept of “haunting” across the humanities and social sciences. Whether manifesting in memory, space, politics, or art, haunting challenges how we understand presence, absence, time, and reality.

This event is open to everyone – researchers, students, independent scholars, artists, and curious minds alike. No academic affiliation is required to attend, and we encourage participation from all backgrounds and disciplines.

Conference Format:

This is a hybrid event, with the option to attend either in person at Cardiff University or online. Please indicate your preferred format when registering.

The conference will run on a full-day schedule, from 9:00 AM to approximately 5:00 PM (BST / London time) on both days.

Registration Guidelines:

All attendees must register by 1st June 2025.

Register using the form linked here.

We ask that attendees specify:

• Whether they will attend in person or online

• Any dietary requirements or food allergies (if attending in person)

Refreshments and light food will be provided throughout the event; however, we encourage participants to also bring their own lunch. Unfortunately, we are unable to offer any travel or accommodation support.

Travel Information:

Cardiff University is easily accessible by rail, road, and air. More information available here.

If you have any questions, please contact: Hauntingsconference@cardiff.ac.uk.

________________________________________



Key Details Recap:

• Conference Dates: 10–11 June 2025

• Location: Cardiff University, Room 0.36, John Percival Building, CF10 3EU

• Format: In-person and online (hybrid)

• Registration Deadline: 1st June 2025

• Register via: https://forms.gle/AL7CrWKfwnmZZ4xa9

• Catering: Light refreshments provided; please bring your own lunch

• Keynotes: Dr. Joan Passey & Dr. Stephen Gordon

• Open to: Everyone – no academic background required

—

Haunting(s): Dulliau Amlddisgyblaethol

Cynhadledd Ryngwladol dros ddau ddiwrnod

Dydd Mawrth 10fed – Dydd Mercher 11eg o Fehefin

Prifysgol Caerdydd (wyneb wrth wyneb ac ar lein)

Cynnal yn: Prifysgol Caerdydd

Cyllid: Cronfa Diwylliant Ymchwil Prifysgol Caerdydd

Trefnwyr: Dr. Robert Lloyd (Prifysgol Caerdydd), Thomas Payré (Prifysgol Caerdydd a CY Cergy Paris Université), Dr Louise Child (Prifysgol Caerdydd), Morgan Lee (Prifysgol Caerdydd) a Padmanabha Reddy Addula (Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol Bryste)

Prif Siaradwyr: Dr. Joan Passey a Dr. Stephen Gordon.

Lleoliad: Adeilad John Percival, Column Drive, CF10 3EU, Caerdydd

Ystafell: 0.36

Mae pleser gennym i’ch croesawu i Haunting(s): Dulliau Amlddisgyblaethol, cynhadledd ryngwladol ddeuddydd sy’n archwilio’r cysyniad eang ac atgofus o “haunting” ar draws y dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol. Boed a yw'n cael ei amlygu yn y cof, y gofod, gwleidyddiaeth, neu gelfyddyd, mae’r gair ‘haunting’ yn herio sut rydym yn deall presenoldeb, absenoldeb, amser, a realiti.

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bawb – ymchwilwyr, myfyrwyr, ysgolheigion annibynnol, artistiaid, a meddyliau chwilfrydig. Nid oes angen unrhyw gysylltiad academaidd i fynychu, ac rydym yn annog cyfranogiad o bob cefndir a disgyblaeth.

Fformat y Gynhadledd

Digwyddiad hybrid yw hwn, gyda'r opsiwn i fynychu ym Mhrifysgol Caerdydd neu ar-lein. Nodwch beth sydd orau gennych wrth gofrestru.

Bydd y gynhadledd yn rhedeg ar amserlen 2-diwrnod llawn, o 9:00yb i tua 5:00yp (BST / Llundain).

I Gofrestru:

Rhaid cofrestru erbyn Mehefin 1af 2025

Cofrestrwch trwy’r atodiad canlynol yma.

Rhaid i bawb sy’n mynychu nodi:

• Os fyddant yn mynychu ar-lein neu mewn person

• Unrhyw anghenion neu alergeddau bwyd

Darperir bwyd a diod ysgafn trwy gydol y digwyddiad; fodd bynnag, rydym yn annog cyfranogwyr i ddod â'u cinio eu hunain hefyd. Yn anffodus, ni allwn gynnig unrhyw gymorth teithio na llety.

Gwybodaeth Teithio:

Mae Prifysgol Caerdydd yn hygyrch dros ben. Ffeindiwch mwy o wybodaeth yma.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch: Hauntingsconference@cardiff.ac.uk.

Gwybodaeth Pwysig:

• Dyddiad y gynhadledd: 10fed-11eg o Fehefin

• Lleoliad: Prifysgol Caerdydd, Adeilad John Percival, Ystafell 0.36, CF10 3EU

• Fformat: Mewn Person ac Ar-lein

• Dyddiad Cau i gofrestru: 1af o Fehefin 2025

• Cofrestrwch yma: https://forms.gle/AL7CrWKfwnmZZ4xa9

• Arlwyaeth: Bwyd a diod ysgafn

• Prif Siaradwyr: Dr. Joan Passey & Dr. Stephen Gordon

• Agored i bawb