Journée d'étude Antiquité Numérique (Sorbonne nouvelle)

Le numérique s’impose comme outil de recherche dans le vaste domaine des lettres et sciences humaines. Depuis longtemps, les textes latins et grecs sont passés à l’ère numérique et font l’objet de réflexions nombreuses à partir de ces outils. A l’ère du traitement automatique des langues, de l’intelligence artificielle et de la programmation, on peut s’interroger sur la place qui peut être réservé aux lettres classiques dans ce champ de recherche. Par leur efficacité pourtant, les Humanités Numériques proposent de nombreuses solutions, des outils nouveaux et font émerger de nouvelles problématiques dans l’étude des textes anciens. Dans l’édition, la réflexion philologique ou encore les interprétations littéraires, le numérique invitent le chercheur à repenser sa méthode et son approche du texte, qui devient non plus une entité distante et totale, mais

un ensemble de données manipulables, avec lequel une interaction réelle peut s’opérer. La journée est coorganisée par le laboratoire ArScAn (Archéologie et Sciences de l’Antiquité) de Paris-Nanterre et le laboratoire EDITTA de Sorbonne-Université (Edition, Interprétation et Traduction des textes anciens) qui font de ces enjeux une de leurs perspectives de recherche.

L’objectif de cette journée d’étude est de proposer, autour de présentations et de discussions, une réflexion sur les possibilités offertes par le numérique dans le champ des études classiques, ainsi que d’envisager le renouvellement des méthodes, tant dans les domaines de l’édition et de la traduction de textes que de l’interprétation littéraire et de l’exploration des corpus. Il s’agira donc d’ouvrir le dialogue entre les chercheurs qui utilisent des méthodes numériques diverses dans le cadre de leurs recherches

La journée se tiendra à la Maison de la Recherche (28 rue Serpente, Paris) et en ligne (bit.ly/Antiqnum).

Programme :

9h Accueil

9h15-9h30 Introduction et présentation de la journée



9h30-10h15 Édition critique numérique de fragments latins : de l’encodage à la visualisation_ Estelle Debouy (Université de Poitiers)

10h15-11h Translation Alignment for Classical Philology: Principles and Applications _ Chiara Palladino (Furman University)

11h-11h30 Pause

11h30-12h15 From Text to Knowledge: A Gentle Introduction to Named Entity Processing for Historical Texts _ Matteo Romanello (UNIL)

12h15- 14h15 Pause déjeuner



14h15-15h Logométrie et discours de personnages : méthode d’exploration des théâtres antiques _ Marc Vandersmissen (Université de Liège)

15h-15h45 GLAUx, or the Greek language automated: towards a digital turn in Ancient Greek linguistics? _ Alek Keersmaekers (KU Leuven)

15h45-16h Pause

16h-16h45 De la possibilité d’une annotation automatique des émotions latines _ Caroline Richard (Sorbonne Université)



16h45-17h Clôture

Contact :

Caroline Richard (Sorbonne-Université, EDITTA) caroline.richard@sorbonne-universite.fr

Camille Denizot (Paris Nanterre, ArScAn-THEMAM) cdenizot@parisnanterre.fr