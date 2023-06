Avant le crépuscule. Réinterroger Horkheimer et l’histoire de l’École de Francfort (Paris)

Avant le crépuscule. Réinterroger Horkheimer et l’histoire de l’École de Francfort

Colloque international



Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Panthéon (12 place du Panthéon, Paris), Salle 216,

les 14-15 juin 2023



Responsabilité scientifique :

Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli / IEA de Nantes / Collège International de Philosophie)

Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



Comité scientifique :

John Abromeit (State University of New York – Buffalo State), Isabelle Aubert (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli), Nicola Emery (Fondazione Horkheimer), Franck Fischbach (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Stefano Petrucciani (La Sapienza Università di Roma)



Participants :

John Abromeit, Isabelle Aubert, Camilla Brenni, Raffaele Carbone, Nicola Emery, Estelle Ferrarese, Franck Fischbach, Katia Genel, Agnès Grivaux, Anne Jean, Konstantinos Kavoulakos, Stathis Kouvélakis, Sonja Lavaert, Stefano Petrucciani, Jan Spurk, Olivier Voirol



—

Programme



14 juin 2023



9h30 Accueil des intervenants



9h45 Raffaele Carbone et Katia Genel

Introduction



Axe 1 – Horkheimer dans l’histoire de l’École de Francfort

Présidente de séance : Isabelle Aubert (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



10h00 John Abromeit (State University of New York – Buffalo State)

The Distinct Place of Max Horkheimer’s Early Model of Critical Theory within the Larger Tradition of the Frankfurt School



10h30 Konstantinos Kavoulakos (Aristotle University of Thessaloniki)

Three Theses on Max Horkheimer’s Anti-formalist Socio-philosophical Legacy



11h00 Discussion



11h30 Pause



12h00 Camilla Brenni (Université Paris 1 Panthéon / Centre Marc Bloch Berlin)

Max Horkheimer, critique du positivisme



12h30 discussion



12h45 Repas de midi



Axe 2 – Horkheimer et l’histoire de la philosophie

Président de séance : Franck Fischbach (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



14h30 Sonja Lavaert (Vrije Universiteit Brussel)

Histoire de la philosophie et philosophie de l’histoire chez Horkheimer



15h00 Anne Jean (Université Bordeaux Montaigne)

Racket et Léviathan : la tonalité hobbesienne de l’hypothèse du racket de Horkheimer



15h30 Discussion



16h00 Pause



Axe 3 – Théorie critique et crise de la raison

Président de séance : Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli)



16h30 Nicola Emery (Fondazione Max Horkheimer)

Späne : La Teoria Critica in briciole ?



17h00 Stefano Petrucciani (La Sapienza Università di Roma)

Max Horkheimer e la ricerca di un’altra ragione



17h30 Discussion



18h00 Fin de la journée



20h00 Dîner du colloque

—



15 juin 2023



Axe 4 – Économie et politique

Présidente de séance : Estelle Ferrarese (Université de Picardie Jules Verne)



09h30 Agnès Grivaux (Nantes Université)

Horkheimer face aux controverses sur le capitalisme d’État : la question de la satisfaction des besoins dans le capitalisme des années trente



10h00 Olivier Voirol (Université de Lausanne)

Horkheimer et la dialectique du libéralisme. Premier exil (1932-1935)



10h30 Discussion et pause



11h30 Stathis Kouvélakis (chercheur indépendant)

Sur les rapports entre nazisme et capitalisme. Horkheimer et le débat autour du « capitalisme d’Etat »



12h00 Jan Spurk (Université Paris Descartes)

L’(in)actualité de « L’État autoritaire » de Max Horkheimer



12h30 Discussion



13h00 Repas de midi



Axe 5 – Actualité de la pensée de Horkheimer

Présidente de séance : Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)



14h30 Raffaele Carbone (Università Federico II di Napoli / IEA de Nantes / Collège International de Philosophie)

Horkheimer à l’épreuve de la pensée décoloniale



15h00 Estelle Ferrarese (Université de Picardie Jules Verne)

Max Horkheimer. Une pensée de la vulnérabilité ?



15h30 Franck Fischbach (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Une éco-critique de la société à partir de Horkheimer



16h00 Discussion



16h45 Katia Genel (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne)

Conclusion



17h00 Fin des travaux