Revue de Littérature Comparée, 2023-1

Revue de Littérature Comparée, n°1-2023 (parution : 16/05/2023).

Fondée en 1921 par Fernand Baldensperger et Paul Hazard, actuellement dirigée par Pierre Brunel, Daniel-Henri Pageaux et Anne Teulade, la Revue de Littérature Comparée, rédigée en français et en anglais, est une revue à comité de lecture qui a une vaste diffusion internationale. Consacrée aux études comparatistes sur les littératures de l'Europe et du monde, elle en propose des approches historiques, théoriques ou méthodologiques. Trimestrielle, elle fait alterner deux numéros thématiques confiés à un rédacteur en chef, et deux numéros qui accueillent des articles traitant de sujets variés.

Sommaire du n°1-2023 :

Jean Boutan, "De Don Juan à Kasperl : le devenir populaire d’un mythe européen dans le théâtre de marionnettes en Europe centrale"



François Géal, "Quelques réflexions sur trois traductions françaises de « La casada infiel » de Federico García Lorca (Romancero gitano, n° 6)"



Miloš Zelenka, "Paul Van Tieghem et son contexte tchèque (Sur les rapports des littératures comparées française et tchèque dans l’entre-deux-guerres)"



Sonja Stojmenska-Elzeser, "Comparative Research of Slavic Intercultural Community in North Macedonia"



Jonathan Locke Hart, "J. Hillis Miller: The Theorist as Reader and Rhetorical Critic"



Ya-hui Chang, "Is Chinese Theory in Europe Analogous to French Theory in America?"



In memoriam Michel Cadot