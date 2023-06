S. Bédouret-Larraburu, C. Copy & R. Nita, Lexique et frontières de genres

Le présent ouvrage aborde l'interaction entre lexique et genres textuels : comment le lexique construit-il la généricité d'un texte ? comment le genre permet-il de sélectionner des configurations lexicales spécifiques ? La réflexion théorique et les études empiriques portant sur les deux notions s'appuient sur l'exploitation de genres traditionnels, relevant de la littérature et de la presse, mais également sur des genres plus récemment introduits dans le champ des études linguistiques, comme les blogs, les tweets, les slogans de publicité, les panneaux d'affichage, les panneaux de signalisation numérique dans l'espace public, les commentaires sportifs et sportifs ... Plusieurs aires linguistiques sont également envisagées : le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol, le japonais et le basque.



L'originalité de l'ouvrage est de proposer une réflexion concertée sur le genre en tant que concept (sa construction, sa constitution, sa variation) par le biais de l'analyse du lexique, et sur le lexique en tant qu'il est travaillé, transformé par le genre. La variété des genres et des phénomènes lexicaux traités s'appuie sur des approches théoriques et méthodologiques relevant de la linguistique générale, la linguistique de corpus, l'analyse du discours, la phraséologie, l'analyse littéraire, notamment.



Cet ouvrage est destiné à la fois aux étudiants (Licence, Master) et aux chercheurs qui s’intéressent aux domaines du lexique et/ou du genre. Il propose des pistes pour saisir les phénomènes de conceptualisation des deux problématiques ainsi que des exemples concrets de la façon dont les genres se construisent et évoluent avec la situation de communication influençant par là même le lexique.