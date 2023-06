Marie Nizet, Pour Axel (éd. R. Lucchini et J. Pinguet)

La femme de lettres belge Marie Nizet, épouse Mercier (1859-1922), est l’autrice d’un livre à nul autre pareil : publié posthumément, son recueil de 1923 constitue un vibrant tombeau poétique dédié à la mémoire de son amant, l’officier de marine Cecil-Axel Veneglia, qu’elle présente comme le sosie du peintre flamand Van Dyck. Dès 1921, sous le pseudonyme de Missie, l’amoureuse endeuillée avait publié plusieurs poèmes, repris ensuite au sein de Pour Axel. Dans ce parcours émouvant mis en vers, elle offrit une vision plus vaste de cette intense passion : avec sincérité et simplicité, s’y mêlent en effet évocation douce-amère des souvenirs heureux, profonde sensualité, déchirement causé par le deuil, rêve d’une nouvelle union, vive conscience de la mort et ardente dévotion. Cent ans après la première parution de l’ouvrage, de récentes découvertes ainsi que deux cahiers manuscrits enrichissent cette nouvelle édition et éclairent la genèse de cette œuvre d’une étonnante modernité.



Après les recueils de Louisa Siefert et de Malvina Blanchecotte, le présent volume est le troisième du projet collectif de la « Bibliothèque poétique des femmes », qui a pour but de rendre à nouveau accessibles des recueils de poétesses des siècles passés.

Découvrez d'autres informations sur l'autrice et le recueil, ainsi que des enregistrements vocaux de quelques poèmes, sur cette page du site Neoclassica.



Raphaël Lucchini (né en 1993) est professeur de Lettres modernes.

Jérémie Pinguet (né en 1993) est normalien et agrégé de Lettres classiques. Il est à l’origine de la « Bibliothèque poétique des femmes ». Ils ont étudié ensemble à Lyon au sein des classes préparatoires littéraires du lycée Édouard Herriot et ont écrit, avec trois autres amis et collègues, 50 couples mythiques de la littérature, de l’Odyssée à Harry Potter.

Ouvrage disponible en version numérique : 11, 99 €. EAN13 : 9782140345821.









Table des matières



Introduction, par Raphaël Lucchini et Jérémie Pinguet



Dévoiler les mystères d’une vie



Un contexte familial propice à l’écriture



Le cycle roumain ou l’éveil littéraire et politique



Vie de famille



Le cycle des nouvelles ou l’inspiration belge



Le silence et le tonnerre



Jusqu’au dernier souffle



Le cycle amoureux ou le chef-d’œuvre d’un cœur en émoi



Pour Axel, de Missie : brève étude littéraire d’un tombeau poétique d’exception



Heurs et malheurs d’une passion absolue



Sensualités à vif



Physique et métaphysique de l’amour



Le face-à-face de l’Amour et de la Mort et le triomphe de l’Art



Pour ne pas conclure : perspectives nizettiennes



Œuvres de Marie Nizet, épouse Mercier



Bibliographie indicative



Pour Axel



I. Sosie



II. Está mimoso !



III. Confession



IV. Le Jardin



V. La Voix



VI. Le Verre et la Tasse



VII. Vieille Légende



VIII. Sous un portrait de Gladys Mac Allen



IX. Le Printemps



X. L’Été



XI. L’Automne



XII. L’Hiver



XIII. Plus Haut



XIV. Les Errants



XV. À Melati



XVI. La Bouche



XVII. La Chanson de Mahéli



XVIII. Le Pétale



XIX. Dédaignée



XX. Le Gris et le Bleu



XXI. Ramasseurs de rayons de lune



XXII. Une Histoire



XXIII. Le Swastika



XXIV. L’Arbre



XXV. L’Insulinde



XXVI. Lettre sans adresse



XXVII. Fins dernières



XXVIII. Obsession



XXIX. Le Bouquet



XXX. Confidence



XXXI. Oubli



XXXII. Les Mains



XXXIII. La Torche



XXXIV. Amour posthume



XXXV. Offrande



XXXVI. Résurrection



XXXVII. La Mémoire



XXXVIII. Adieu



XXXIX. Trois Étapes



I. – Impression



II. – À Celui de Nazareth



III. – La Prière de Missie



XL. L’Insomnie



Notes sur l’établissement du texte



La Bibliothèque poétique des femmes



Bibliographie sur la poésie des femmes



Remerciements



