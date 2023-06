Nicholas Dawson, Marie-Claude Garneau (dir.), Savoir les marges. Écritures politiques en recherche-création

Est-il possible de mettre fin à l'opposition entre recherche et création ? Ce livre cherche à approfondir les potentialités de la recherche-création lorsqu’elle est menée par des personnes issues de groupes minorisés ou qui s’intéressent à différents types de marginalités.



Les textes abordent la culture du viol, la santé mentale, les douleurs chroniques, les enjeux de classe, de racialisation, de sexualité et de blanchité, dans des formes plurielles et propres à la recherche- création (écriture de soi, histoire orale, poésie, essai littéraire, manifeste, etc.).



D'entrée de jeu, Nicholas Dawson et Marie-Claude Garneau discutent de leurs choix et de leur pouvoir éditorial dans l'introduction rédigée sous la forme d’une pièce de théâtre – avec un prologue, quatre scènes et un épilogue – qui se déroule dans le huis clos d'une cuisine pendant la pandémie. L'amitié est posée comme une question transversale, qui « traverse tout », qui permet de décloisonner les expériences de minorisation et de marginalisation.



Avec des textes de :

Mélikah Abdelmoumen, Véronique Bachand, Jennifer Bélanger, Florian Grandena, Pénélope Langlais-Oligny, Pierre-Luc Landry, Mael Maréchale, Stéphane Martelly et Faye Mullen