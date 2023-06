P. De Capitani, M. Douguet, M. Vuillermoz (dir.), Ouvertures du théâtre. Le début de pièces (France, Italie, Espagne – XVIe-XVIIe siècles),

La théorie théâtrale s’est montrée très discrète sur la question des débuts de pièces. Ceux-ci soulèvent pourtant de multiples interrogations touchant l’écriture et la représentation, comme le montre ce volume, à partir de l’étude des théâtres français, italien et espagnol des xvie et xviie siècles.

TABLE DES MATIÈRES

Patrizia De Capitani, Marc Douguet et Marc Vuillermoz

Introduction 7

PREMIÈRE PARTIE

APPROCHES RHÉTORIQUES

Christiane Deloince-Louette

L’« occasion » de la « fable ». La légitimation de l’exposition

dans la comédie de la Renaissance 21

Lauriane Maisonneuve

Interrogations et apostrophes.

Des clefs discursives à l’ouverture d’une action tragique 37

Christine Noille

Quel meilleur début pour Le Tartuffe ? 53

DEUXIÈME PARTIE

SPÉCIFICITÉS AUCTORIALES

Sabine Lardon

Choix et enjeux du personnage protatique dans les tragédies

de Robert Garnier (1568-1583) 69

Christophe Couderc

Les commencements pluriels dans quelques comedias

de Lope de Vega 95

Maurizio Busca

Les débuts de Benserade. Pratiques d’autopromotion

dans les œuvres théâtrales des années 1634-1639 123

Marc Vuillermoz

« La comédie s’ouvre par deux marquis qui se rencontrent ».

Forme et enjeux de l’attaque dans les pièces de Molière 137

Cécile Berger

Les débuts de comédie chez Carlo Goldoni.

L’entrée en scène stratégique de l’acteur/trice,

un héritage de la comédie dell’arte du xviie siècle ? 147

TROISIÈME PARTIE

OUVERTURE ET RÉÉCRITURE

Céline Fournial

Récrire le début. Stratégies de l’imitation différentielle 171

Céline Candiard

Implications génériques de l’ouverture.

Le cas des Festin de Pierre (Espagne, Italie, France) 189

QUATRIÈME PARTIE

MOTIFS RÉCURRENTS

ET SPÉCIFICITÉS GÉNÉRIQUES

Paola Ranzini

Scènes d’ouverture. Ce que les ombres nous apprennent 205

Valentina Gallo

Phénoménologie du début dans la tragédie italienne

du xvie siècle 229

Paola Cosentino

L’ange, le nuage, l’ombre. Les figures du prologue

dans le théâtre tragique de Della Valle (environ 1560-1628) 241

Sylvain Garnier

L’évolution d’une convention dramatique,

poétique et scénographique.

L’ouverture aurorale des pastorales au xvie et au xviie siècles 259

Hector Ruiz Soto

« Pónense las niñeces del santo en primer lugar ».

Poétique expérimentale de l’incipit

dans les comedias de santos au temps de Gondomar 289

CINQUIÈME PARTIE

LES SEUILS DE LA REPRÉSENTATION

Bianca Concolino Mancini Abram

« Uno spettacolo fuor di commedia ».

Les prologues dialogués dans les comédies

de l’Arétin, des Intronati et duLasca 335

Jérémy Sagnier

À quoi bon des prologues ?

Les prologues des premières comédies françaises

comme lieux de distinction d’un genre (re)naissant 347

Véronique Lochert

Ouvrir par la dispute.

Prologues conflictuels et combat des sexes 365

Pierre Pasquier

À l’orée du théâtre.

Réflexions sur le début de la représentation

sur la scène publique de l’âge baroque en France 379

Remerciements 395

Bibliographie 397

Index 427

Résumés 435

