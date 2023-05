Explorations. Dynamiques du déplacement en littérature (volet 2, Lorient)

Journée d’étude

« Explorations. Dynamiques du déplacement en littérature », volet 2

(Université Bretagne Sud, Lorient, 16 juin 2023, salle Cheval Marin)

Cette journée était initialement prévue le 24 mars 2023

10h30, salle Trinidad : Accueil, café et introduction de la journée – Gaëlle Debeaux et Pauline Pilote

Panel 1 – Exploration : mouvement géographique et écriture de l’espace

11h : Clément Guézais (Université de Caen Normandie) – « ‘In the difficult land’ : aventures et mésaventures en Écosse »

11h30 : Alexandre Delangle (Université Paris-Saclay / Malaurie Institute of Arctic Research Monaco-UVSQ) – « Itinérance d’un esprit pionnier dans l’Arctique américain, The Friendly Arctic (1921) comme épicentre de la pensée polaire de Vilhjalmur Stefansson »

12h : Diane Gagneret (Université Claude Bernard Lyon I) – « Des espaces entre : folies exploratrices dans Monkey’s Uncle de Jenny Diski »

Panel 2 – Voyages et réécritures

14h : Marine Paquereau (Université de Bourgogne) – « Displacing slavery: physical and literary journeys in The Underground Railroad by Colson Whitehead »

14h30 : Élodie Trolé (TransCrit, Université Paris 8) – « Fictions américaines contemporaines : par-delà les limites de l’espace et du langage »

Pause café (salle Trinidad)

Panel 3 – Exploration et migrations : raconter les mouvements coloniaux et postcoloniaux

15h30 : Jehanne Eveno (ENS Lyon) – « ‘All racism his’ : déplacement du texte pour une reconfiguration des savoirs »

16h : Roxana Sicoe-Tirea Bauduin (Université de Versailles-Saint Quentin) – « Voix en mouvement : déplacements sémantiques et syntaxiques dans Freshwater d’Akwaeke Emezi »