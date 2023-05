Laure Lévêque, Simone Visciola, Cécile Bastidon-Gilles, Delphine van Hoorebeke (dir.), La Crise dans tous ses états. Regards critiques

Impossible, aujourd’hui, de faire l’économie de la crise : que l’on ouvre son journal ou que l’on pousse le bouton de sa télévision, l’on est abreuvé de discours alarmistes qui agitent le spectre de la crise dans tous ses états : climatique, écologique, politique et géopolitique, économique et financière, institutionnelle, sociale, migratoire, énergétique, nucléaire…. Protéiforme, la crise est aussi omniprésente, saturant l’espace médiatique, infiltrant des consciences qui, progressivement mithridatisées, gèrent leur angoisse entre fatalisme et combativité, paralysie et commotion.



Car d’aucuns, comme Evelyne Grossman, parient sur la « créativité de la crise », assignant à cette dernière un clair pouvoir heuristique auquel en appelait, dans les années 1980, l’émission « Vive la crise ! », cultivant une ambiguïté dont, pas plus que de la crise, nous ne sommes aujourd’hui sortis si, comme Anita Staron en pose fermement le diagnostic, « le sujet est loin d’être épuisé et [...] appelle de nouveaux questionnements ». C’est à un certain nombre d’entre eux que les contributions ici réunies entendent modestement apporter des éléments de réponse.

Table des matières

Avant-propos

Laure Lévêque



CRISE DE FOI



Le zoroastrisme entre crise et réforme

Guillaume Zannini



Jules Verne et la crise du scientisme

Laure Lévêque



CRISE ET NORMATIVITÉ, QUESTIONS DE GENRE



Un gentleman (pour) des Temps modernes

Emmeline Gros



Pour une généalogie de la francophonie « noire » dans le roman subsaharien de la nouvelle génération

Jaouad Serghini



CRISE DES INTERPRÉTATIONS : ENTRE CENTRE ET PÉRIPHÉRIES



La sécession des États du « Sud » en 1860-1861 : une crise du système fédéral américain ?

Pierre-François Peirano



Nello Rosselli et la liberté de l’historien. La leçon de Gaetano Salvemini dans la crise historiographico-politique de l’entre-deux guerres en Italie

Simone Visciola



Mémoires de guerre et littérature. Algérie/France, mémoires réconciliées ? Du « Rapport Stora » à l’éclairage de la littérature

Christiane Chaulet Achour



L’ÉCONOMIE À L’ÉPREUVE DE LA CRISE



Institutions, croissance et crises : une réflexion méthodologique sur l’élaboration et l’usage des indicateurs de qualité institutionnelle

Cécile Bastidon, Kouakou Constant Ouattara



Crise économique et rhétoriques de la crise : des subprimes aux dettes souveraines (2007-2013). Perspectives pour une étude linguistique

Loredana Ruccella



La crise des subprimes a-t-elle permis un lien réel entre la rémunération des décideurs et leurs décisions responsables ?

Delphine van Hoorebeke, Pierre Piré-Lechalard, Stéphane Renaud



PERSPECTIVES ÉCOCRITIQUES



Littérature et crise environnementale. Autour d’Eva de Louis Hamelin, fable géo-poétique en Abitibi (Québec)

Sylvie Brodziak



CRISE ET RÉSILIENCE

Pandémie et création : comment la crise a redimensionné notre rapport à l’espace-temps

Valérie Michel-Fauré.