Littératures en marges (Aubervilliers & Saint Denis)

Littératures en marges



Colloque & festival co-créatif, Paris et Grand Paris, 29 juin-2 juillet 2023



Du 29 juin au 2 juillet, le Festival des "Littératures en Marges" se déroulera à Aubervilliers et Saint-Denis, en France, dans la région parisienne.

L’événement est organisé par les universités de Bath, Oxford, Sorbonne Paris Nord et Cergy, en collaboration avec l’association Alternatives Européennes.



Il se déroule sur le campus de Condorcet (Aubervilliers) et à Saint-Denis, dans différents lieux tels que la MC93, « L’Écran » (cinéma), la Ligne 13 (salle de concert), et le musée Paul-Éluard.



L'événement commence par une partie colloque les 29 et 30 juin et se poursuit par un festival incluant la projection d'un film, des panels de discussion et débats, un concert, une représentation théâtrale et des conférences les 1er et 2 juillet.



Jeudi 29 juin 2023



Auditorium de l’espace Françoise Héritier, Humathèque du Campus Condorcet (10 Cours des Humanités, 93 300 Aubervilliers, Station Front Populaire, Ligne 12)



9h00 : Accueil des participant·es



9h15 : Ouverture



I. LITTÉRATURE ET MARGES



9h 30 :



Présidence : Marie-Madeleine Bertucci



Valeria Tettamanti (l’Université Franche-Comté de Besançon) Le Marquis de Roccaverdina de Capuana : histoire d’une double marginalisation



Silvia Capanema (Université Sorbonne Paris Nord -Pléiade) Avec la force de l’escrevivência : L’écriture de soi et la mémoire des femmes afro-descendantes dans les quartiers populaires au Brésil



10h30 : Pause



11h : Conférence plénière : Paulo Roberto Tonani de Patrocino (UFRJ, Brésil). Né et élevé dans la périphérie, la littérature marginale et les nouveaux sujets d'énonciation dans la littérature brésilienne



12h30 - 13h30 : Pause Déjeuner



13h30 - 14h30 : Auteur en entretien : Julio Ludemir en discussion avec Silvia Capanema



II. LE RAP EN MARGE DE LA LITTÉRATURE ET DE LA VILLE



14h30 :



Présidence : Juliet Carpenter



Séverine Rebourcet (College of Mount St Vincent) Hip-hop francais et « le cri des corps »



Stève Puig (City University New York) Le Congo et la Caraïbe chez Youssoupha : « liens indéfectibles » et solidarité transatlantique



David Yesaya (University of Calgary) Hexagone, (e)x-patrie : de jeunes banlieusards noirs marginalisés à rappeurs français marginaux



16h : Pause



16h30 :



Marion Coste (CY Cergy Paris Université) De la Trap mama à la CEO : féminité et puissance chez Le Juiice



Letizia Sassi (Université Catholique de Louvain) « Rapper la ville » : la position marginale du rap dans la scène littéraire et musicale italienne



Annick Batard (Université Sorbonne Paris Nord-LabSi) Le livre Charge qui « ouvre le huis-clos psychiatrique » : un processus de légitimation communicationnel de l’artiste slameuse Treize ?



Vendredi 30 juin 2023



Campus Condorcet & Cinéma L'Écran (14 passage de l'Aqueduc, 93200, Saint Denis, Station Basilique de Saint-Denis, Ligne 13)



III. LES MARGES FRANCOPHONES



9h30 :



Présidence : Séverine Rebourcet



Marie-Madeleine Bertucci (CY Cergy Paris Université) Une lecture sociolinguistique de textes littéraires d’écrivains francophones plurilingues



Samuele Ellena (Université de Montréal) Bakary Diallo : occuper les marges, perturber le champ



10h30 : Pause



11h :



Rym Ben Tanfous (Institut supérieur des études appliquées aux humanités de Gafsa) La BD des périphéries: l'expérience bilingue du Lab 619 en Tunisie



Marc Kober (Université Sorbonne Paris Nord -Pléiade) Écrivains francophones égyptiens en marge du XXème siècle



Wu Fang (Université Sorbonne Paris Nord) Boris Schreiber, écrivain à la périphérie du "centre"



12h30-13h30 : Pause Déjeuner



IV. LITTÉRATURES ET BANLIEUES



Présidence : Annick Batard



Arthur Pétin (Université Grenoble Alpes) La littérature périurbaine : explorations d’une marge en cours de légitimation



Stella Linn (Université de Groningue) La reconnaissance, enfin ? Développements récents concernant la littérature « de banlieue » dans une perspective internationale



Denis Merklen (Université Sorbonne Nouvelle) La cité des écrivains. Quand les classes populaires écrivent en leur propre nom



15h30 : Auteur en entretien : Kaoutar Harchi



V. APPROCHES CRÉATIVES ET PERFORMANCES



16h30 :



Présidence : Annick Batard



Charest Mélitza (Université d'Ottawa) Présentation de son travail créatif



Nataska Roublov (Laboratoire des Arts de la Performance) Performance créative



CINÉMA L'ÉCRAN



19h15 : Projection "À nos plumes" (2016) de Keira Maameri



20h30- 22h : Table ronde avec Keira Maameri, Faïza Guène, Rachid Santaki et Berthet One



Samedi 1er juillet 2023



Musée Paul Éluard (22 bis Rue Gabriel Péri, 93200 Saint-Denis, Station Saint-Denis Porte de Paris, Ligne 13) & La Ligne 13 (12 Pl. de la Résistance et de la Déportation, 93200 Saint-Denis)



14h : Table ronde avec Balla Fofana, Kaiama Glover, Mame Fatou Niang, Paula Anacaona. Éditer et traduire les récits de la marge au croisement de la petite et la grande histoires. Animation : Loren Wolfe



15h : Intermède musical avec l’orchestre Caribop : biguine et quadrille créole



15h30 : Pour une écologie des quartiers populaire. Fatima Ouassak en entretien.



16h30 : Intermède musical avec l’orchestre Caribop et apéro dans la cour



17h : Littérature brésilienne : Geovani Martins et Julio Ludemir



19h : Clôture du colloque. Table ronde sur la création littéraire en marge avec Nadia Bouchenni, Mamadou Mahmoud N’Dongo, Paula Anacaona et Mabrouck Rachedi. Animation : Christina Horvath



21h - La Ligne 13 : Scène ouverte avec Mots & Regards, Saint Denis, Soirée Slam avec Insa Sané



Dimanche 2 juillet 2023



La Plus Grande Table du Monde (17 avenue de la Libération, 93200 Saint Denis) & Le 6B (6-10 Quai de Seine, 93200 Saint-Denis)



12h : La plus grande Table du Monde avec les écrivains



14h : Dictée géante avec Rachid Santaki



15h30 : Théâtre de rue, compagnie Hoc Momento : "Le Marteau des Sorcières"



17h : Procession vers le 6B avec la Batucada par Hoc Momento



18h : Clôture Festive du festival à la plage du 6B.