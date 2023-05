De l’utilité et de l’inconvénient de l’adaptation (22e édition de l’Université Européenne d’Été du réseau OFFRES, Dubrovnik)

Appel à candidatures



22ème édition de l’Université Européenne d’Été du réseau OFFRES



DE L’UTILITE ET DE L’INCONVENIENT DE L’ADAPTATION



(sous le signe de Molière)



du 23 au 30 juillet à Dubrovnik



Centre for Advanced Academic Studies (CAAS)



Organisé par le réseau OFFRES (Chiara Mengozzi ; Chiara Pesaresi) et L’Université de Zagreb (Maja Vukušić)



Arrivée et départ prévus des participants : le 23 juillet et le 30 juillet



L’appel à candidatures de l’UEE 2023 s’adresse aux étudiant.e.s de niveau master et aux jeunes chercheurs francophones inscrits en thèse ou post-doc. Les frais d’hébergement et de transports sont à charge des participants (des chambres à prix très concurrentiel). La répartition des candidat.e.s par ateliers s’effectuera sur la base des souhaits énoncés par chacun.e et en fonction du nombre de places disponibles dans chaque atelier.



Les formulaires de candidatures dûment remplis sont à envoyer à l’adresse offres2023dubrovnik@gmail.com avant le 10 juin 2023 !



Comme dans les précédentes UEE du réseau OFFRES, le travail sera organisé en conférences plénières (le matin) et en ateliers thématiques (l’après-midi).



Les ateliers thématiques ont pour principale vocation la formation méthodologique à la recherche – notamment à la rédaction d’articles et de communications. Coordonné (de préférence) par deux responsables, chaque atelier comprend habituellement cinq à huit participants. Suite à la sélection des candidat.e.s, les responsables d’ateliers contacteront les participants afin de leur indiquer les textes à lire et les exposés à préparer avant le début de l’Université d’été. Les six ateliers thématiques sont les suivants:



Atelier n° 1 : « Quelques adaptations de Nietzsche en France au XX° siècle » – sous la direction de



– Hortense DE VILLAINE, Université Paris Nanterre, France



– Michel BAUDOUIN, Lycée Suger, France



Atelier n° 2 : « Malaise dans la “réussite”. Adaptation, ascèse et transformation de soi dans les récits des transclasses » – sous la direction de



– Orgest AZIZAJ, Académie du Film et du Multimédia Marubi (AFMM), Tirana, Albanie



– Momchil HRISTOV, Université de Sofia, Bulgarie



Atelier n° 3 : « De l’’inadaptation. A partir de Fernand Deligny » – sous la direction de



– Clément LION, Université de Lille, France



– Alexandre DUBREU



Atelier n° 4 : « L’éthique évolutionniste : origine et discussions contemporaines » – sous la direction de



– Jean-Baptiste JUILLARD, Sorbonne Université, France



Atelier n° 5 : « Amour et Psyché : facettes protéiformes d’un mythe littéraire » – sous la direction de



– Záviš ŠUMAN, Institut d’Études Romanes, Université Charles de Prague)



Atelier n° 6 : « L’adaptation à l’Anthropocène. Cosmologies, tentations animistes et nouvelles philosophies animalistes » – sous la direction de



– Pierre-Guillaume PARIS



—

La description détaillée des ateliers, le programme, l'argument scientifique et la fiche de candidature se trouvent ici: https://offres.hypotheses.org/