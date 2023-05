Sociétés & Représentations, n° 55 : “L’œil numérique” (Laurence Danguy, Julien Schuh, dir.)

Sociétés & Représentations, n° 55 : “L’œil numérique”

Sous la direction de Laurence Danguy et Julien Schuh

Avant-propos

Laurence Danguy, Julien Schuh

Page 13 à 54

Cahier iconographique

Page 55 à 69

L’œil numérique : vers une culture visuelle hybride

Laurence Danguy, Julien Schuh

Page 71 à 97

Une intelligence artificielle nous « regarde »

Les représentations filmiques en « séries » de la surveillance du corps humain et social à l’ère numérique

Alain Boillat

Page 99 à 123

Dans l’œil du viseur : vision armée, images opératoires et contre-visualités

Autour du film d’Éléonore Weber, Il n’y aura plus de nuit (2020)

Jean-Paul Fourmentraux

Page 125 à 146

Des images fantômes qui nous regardent : l’œil de la machine soumis au regard des artistes

Nathalie Dietschy

Page 147 à 162

La planche de bande dessinée à l’épreuve du numérique

Gaëlle Kovaliv, Olivier Stucky

Page 163 à 177

Expérience esthétique en milieu numérique

Théodora Domenech

Page 179 à 201

Que veulent les images de l’IA ?

Une exploration de la communication scientifique visuelle de l’intelligence artificielle

Alberto Romele, Marta Severo

Page 203 à 226

Un œil mondial ?

La mondialisation par l’image au prisme du numérique : le cas du projet Visual Contagions

Béatrice Joyeux-Prunel, Nicola Carboni, Adrien Jeanrenaud, Cédric Viaccoz, Céline Belina, Thomas Gauffroy, Marie Barras

Page 227 à 247

Vision distante et archive photographique

Daniel Foliard

Page 249 à 267

Ce que les machines ont vu et que nous ne savons pas encore

Isabella di Lenardo, Frédéric Kaplan

Lieux et ressources

Page 271 à 284

Le musée Carnavalet, histoire de Paris

Réflexions de deux historiennes sur une institution récemment rénovée

Évelyne Cohen, Pascale Goetschel

Regards croisés

Page 287 à 308

Discours et patrimoine dans la réhabilitation historique du mouvement techno de la ville de Détroit (États-Unis)

Marjolaine Casteigt, Gérard Régimbeau

Trames

Page 311 à 320

Des chefs-d’œuvre sur un mug

Quand les produits dérivés entrent au musée (années 1960-1980)

Julie Verlaine

Retours sur…

Page 323 à 336

Statues et colonialisme (France-Algérie, XIXe- XXe siècles)

Réflexions autour de deux remarques de Frantz Fanon

Bertrand Tillier

Actualités

Page 339 à 348

Caricatures et cultures numériques : un nouveau champ de recherche

Laurent Baridon, Dominic Hardy, Philippe Kaenel

Grand entretien

Page 351 à 367

« Le plus important dans un film, c’est ce qui n’est pas utile »

Entretien avec Sébastien Le Pajolec, par Yves Jeuland

Hors cadre

Page 371 à 389

La télévision française face à la mort de Franco

Théo Sorroche

Mis en ligne sur Cairn.info le 25/05/2023

Image de couverture réalisée par une intelligence artificielle : « A picture of a digital eye », image générée avec Stable Diffusion.

