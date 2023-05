Itinéraires, n° 2022-2 : "Publier la littérature : le texte et ses médias. Édition, exposition, performance" (Romain Bionda, François Demont, Mathilde Zbaeren, dir.)

Itinéraires (Littérature, Textes, Culture), n° 2022-2 :

Publier la littérature : le texte et ses médias (édition, exposition, performance)

Sous la direction de Romain Bionda, François Demont et Mathilde Zbaeren



Ce dossier s’intéresse à la « vie » des œuvres littéraires, en ouvrant la notion de « publication » à son acception la plus large, comme la rencontre d’une (partie d’une) œuvre avec un public, par l’édition, l’exposition ou la performance. Il examine les manières dont ces « publications » configurent ou reconfigurent les œuvres littéraires et dont elles fonctionnent auprès de divers publics. En conjuguant diverses approches et méthodes, il entend participer au rapprochement des disciplines concernées par la transmédialité, la plurimédialité et l’intermédialité de la « littérature ».

Sommaire

Romain Bionda, François Demont et Mathilde Zbaeren

L'œuvre littéraire et ses publications : édition, exposition, performance

Monumentalisation

Dylan Bovet

Faire littérature autrement

Modalités de publication et de lecture des carmina epigraphica latins

Margaux Prugnier

Publier la poésie : vers manuscrits copiés, lus et compilés comme stratégies sociales pour le littérateur des Lumières

Marine Lépinard

Alfred de Musset à l’Hôtel des haricots

Réflexion sur les traces d’une publication

Pauline Guillier

Objets instables dans un champ en mouvement, ou comment publier la littérature théâtrale dans les années 2020

Diversification

Alice Bottarelli

Jean Villard-Gilles, auteur hors du livre ?

Gaëlle Théval

Publier la poésie action ?

Sur les publications de Bernard Heidsieck

Marie Kondrat

Écriture en contrechamp : la production littéraire face aux média visuels

René Audet

Nommer, et faire advenir, les arts littéraire : attestation des pratiques vivantes de la littérature

Dérivation

Marion Lata

« Vous avez là du papier sous la main » : publication et réception de la page blanche de Tristram Shandy, des exemplaires imprimés aux exemplaires numériques

Marion Brun

Publier L’Étranger sur disques : une interprétation éditoriale de Camus

Christophe Imperiali

Poésie amphibie : le double état du poème

Varia

Christophe Brochier

Michel Houellebecq expérimentateur existentiel : une approche pascalienne de l’œuvre romanesque

Marc Arabyan

L’atmosphère comme « régime d’écriture » chez Georges Simenon