Académie française, Dire, ne pas dire. Du bon usage de la langue française (nouvelle éd. augmentée)

Préface d'Hélène Carrère d’Encausse

Postface de Dominique Fernandez

Dit-on pallier au mal ou pallier le mal ? Comment remplacer les anglicismes cluster, millénial, cosy, turnover ? Que faire de ces tics de langage qui nous ont envahis : j’avoue, de base, c’est culte, du coup ? Pourquoi ne doit-on pas dire délai rapide ni en situation de chômage ?

Avec près de mille entrées, ce livre sans équivalent est appelé à devenir un ouvrage de référence. Emplois fautifs, abus de sens, néologismes ou anglicismes : aux difficultés les plus variées, les linguistes du Quai Conti apportent des explications claires et argumentées. Les multiples interrogations sur l’omniprésence d’un vocabulaire technologique ou sur l’irruption de mots étrangers, véhiculés par les médias et la mondialisation, trouvent ici des réponses passionnantes. Car l’Académie française, loin d’être un gendarme, est aussi attentive à la nécessité d’enrichissement de la langue qu’à la lutte contre l’appauvrissement du vocabulaire.

En se confrontant à des questions d’usage pratique, à des cas concrets et quotidiens, ce travail constitue un vif hommage à l’intelligence et aux subtilités de la langue française.