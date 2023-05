François Jacquesson, Vincent Durand-Dastès (dir.), Narrativité. Comment les images racontent des histoires

Tant en Europe qu'en Asie, les artistes et leurs commanditaires ont souvent produit des séries d'images « racontant une histoire ». Les images peuvent être distinctes et successives ou bien arrangées en scènes à l'intérieur d'un rouleau ou d'un panneau plus vaste : l'idée est toujours qu'en parcourant l'ensemble, on peut comprendre l'histoire.

Mais il faut, la plupart du temps, être assez savant et astucieux pour reconnaître une histoire qu'on connaît déjà, écouter les explications d'un guide ou encore lire des mentions dans le tableau ! Le constat final est donc plutôt mesuré : bien souvent, les images ne suffisent pas – et il demeure un passionnant intervalle entre les images et le récit.

Ce livre propose plusieurs investigations détaillées, de l'Europe à la Chine en passant par le monde himalayen et tibétain, à propos de Vies de Bouddha ou Vies de Jésus, des Rois des Enfers et de visites de Parcs impériaux – et même une enquête après une inondation catastrophique !

Sommaire

François Jacquesson et Vincent Durand-Dastès Liminaire

François Jacquesson Le récit en images

Narratives with images

Pascale Dollfus Des Vies du Bouddha au Kinnaur

Ou comment un livret à grand tirage s’est transformé en peintures murales bien loin de son lieu d’édition

Lives of Buddha in Kinnaur. How a bestselling booklet turned into mural paintings far away from the place where it was first published

Nils Martin La Vie du Bouddha du lHa tho lha khang d’Alchi : un bricolage narratif ?

The Buddha Life of the lHa tho lha khang in Alchi: a narrative “bricolage”?

Pascale Dollfus Conter avec des images. L’exemple des buchen de la Vallée des Nuages au Spiti (Himalaya occidental indien)

Telling stories with painting scrolls: the buchen of the Pin Valley (Indian Western Himalayas)

Pénélope Riboud et Vincent Durand-Dastès L’enfer chinois est-il pavé de bonnes narrations ?

Les représentations visuelles de la traversée des cours des Dix rois dans la Chine impériale

Is the road to China’s hell paved with good narrations? Visual representations of the journey through the courts of the Ten Kings of Hell in imperial China

Vincent Durand-Dastès Une matinée au théâtre des enfers

Les incrustations narratives dans les rouleaux des Dix rois du monde des ténèbres en Chine moderne

Narrative inlays in the Ten Kings of Hell’s scrolls in modern China

Cédric Laurent et Valérie Lavoix Description, énumération et narration dans les illustrations de fu 賦

Le cas du « Parc impérial »

Description, enumeration and narration in fu 賦 illustrations: the case of the “Imperial Parc”

Alice Bianchi Au secours ! Récits en images de l’après-catastrophe dans la Chine impériale tardive

Help! Illustrated Tales detailing the Aftermath of Disasters in Late Imperial China

François Jacquesson et Pascale Dollfus Des Vies de Jésus en images

The life of Jesus: Is it possible to tell a story with only pictures?

François Jacquesson et Vincent Durand-Dastès Conclusion