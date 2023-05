Alain Vaillant (dir.), Dictionnaire du romantisme

À l’aube de notre modernité, le romantisme a transformé la littérature, la musique, les Beaux-Arts, et plus généralement notre manière de penser, d’aimer, de percevoir la nature, l’Histoire… en un mot, de vivre. Né en terre germanique à la fin du XVIIIe siècle, il a brillé d’un éclat formidable dans la France post-révolutionnaire, avant d’essaimer dans l’Europe entière et, au-delà, dans les empires coloniaux et en Amérique. Partout, il a accompagné la naissance des États nationaux et préparé culturellement l’émergence des démocraties parlementaires et des sociétés libérales.

Ce dictionnaire, le premier à en présenter une vision globale, propose en 650 articles de tout connaître de celles et ceux qui ont fait le romantisme : Staël, Byron, Hugo, Beethoven, Sand, Novalis, Chopin, Turner, Delacroix, Pouchkine, Garibaldi… Le lecteur y découvrira également les idées, les motifs, les modes qui dessinent les contours de la culture romantique et permettent d’en saisir les multiples visages à travers le monde.