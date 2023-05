Faire entendre la parole des souveraines européennes, XVIe-XVIIIe s. (Créteil & en ligne)

Colloque « Faire entendre la parole des souveraines européennes (XVIe-XVIIIe siècles) »

Université Paris-Est Créteil

Le colloque international des 5 et 6 juin 2023 cherchera à faire entendre pour la première fois les paroles de souveraines européennes des XVIe-XVIIIe siècles. Historiens et littéraires d’Europe comme d’Amérique se pencheront sur les textes de discours qu’ont prononcés des souveraines d’Angleterre et de Suède, des impératrices d’Autriche-Hongrie et de Russie ainsi que des régentes notamment d’Espagne. Un véritable travail collectif, nourri d’études de cas et de conférences plénières, convergera vers deux tables rondes, consacrées l’une à la réception, l’autre à la production de ces discours.

Programme :

Lundi 5 juin, Université Paris-Est-Créteil, amphi MIEE

9h30

Ouverture : Lucie Gournay, directrice de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines

9h40

Introduction : Marie-Karine Schaub (UPEC, CRHEC) et Claire Fourquet-Gracieux (UPEC, LIS)

10h

Les discours de souveraines, un regard d’historien, Lucien Bély (Sorbonne-Université)

10h45

Pause

Session 1 : Les discours institutionnels, prés. Christine Noille (Sorbonne-Université)

11h

Les discours en néo-latin d’Elisabeth Ire d’Angleterre : latinitas et parole cérémonielle mises en contexte, Claude La Charité (UQAR) et Benoît Chêne (académie de Grenoble)

11h30

Un « je » de mot, la parole souveraine de Christine de Suède face au Sénat (1649), Anna Carlstedt (Institut royal de technologie, Stockholm) et Marion Lemaignan (académie de Lyon)

12h

Les discours de Marie-Thérèse et leur réception : aspects de l’éloquence d’un “roi-mère”, Lauriane Maisonneuve (Lyon II)

12h30

Questions

13h : DÉJEUNER

Session 2 : Miroirs et modèles, prés. Isabelle Fernandes (Université Clermont Auvergne)

14h30

Les discours de trois reines guerrières : Isabelle Ire de Castille, Catherine d’Aragon et Marie Ire d’Angleterre, Emma Luisa Cahill Marrón (BritishSpanish Society)

15h

“Single Ladies (Put a Ring on It)”: Marriage and Queenship in the Orations of Mary I and Elizabeth I, Moira Duncan (Université d’Ottawa)

15h30

Concions, exhortations et harangues : la parole publique de Marie de Lorraine en Écosse, 1548-1560, Annette Bächstädt (Université de Reims)

16h

Questions et pause

Session 3 : Reflets et échos, prés. Jean-François Dubost (UPEC)

16h20

La harangue de la tres noble et tres vertueuse dame, Madame Marie Stuart [...] faite en l'assamblée des Estats de son Royaume : construire sa persona royale en terre hostile, Armel Dubois-Nayt (UPSQ Paris-Saclay)

17h00-18h30

Table ronde : Circulation, représentations, archivage, avec la participation de : Héloïse Hermant (Université Côte d’Azur), Christophe Schuwey (Université Bretagne Sud), Caroline Trotot (Université Gustave-Eiffel), Marion Brétéché (Université d’Orléans).

—

Mardi 6 juin, Université Paris-Est Créteil, amphi MIEE

9h

L'éthos, le pathos et le logos sont-ils genrés ? Investigations croisées dans quelques discours de reines, Christine Noille (Sorbonne-Université)

Session 4 : Créer l’événement, prés. Murielle Gaude-Ferragu (Université Sorbonne Paris Nord)

9h45

Le Golden speech (1601) d’Elisabeth Ire : les souveraines audaces d’une reine vieillissante, Marie-Céline Daniel (Sorbonne-Université) et Guillaume Coatalen (CY Cergy Paris Université)

10h15

« Je suis la première Reine qu’on ait vu venir en ce lieu » : les harangues de la régente Marie-Louise de Savoie rapportées par Le Mercure galant (1706), Claire Fourquet-Gracieux (UPEC)

10h45

Questions et pause

Session 5 : Les discours de justification, prés. Francine-Dominique Liechtenhan (CNRS)

11h

Les discours de la princesse Sof'ja Alekseevna, Aleksandr Lavrov (Sorbonne-Université)

11h30

Légitimer un coup d’État : les manifestes de Catherine de Russie (juin-juillet 1762), Marie-Karine Schaub (UPEC) et Hélène Parent (Université de Lorraine)

12h

Cette bonne et saincte princesse n’oseroit profferer une silabe qui ne luy soit prescrite » : Élisabeth de Bourbon, une parole sous contrôle, Marion Duchesne (Université de Caen-Normandie) et Elodie Conti (Université Lyon III)

12h30

Défense de la reine de France, Giuliano Ferretti (Université Grenoble-Alpes) et Delphine Amstutz (Sorbonne-Université)

13h

Questions

13h15 : DÉJEUNER

Session 6 : Des particularités féminines ? prés. Guillaume Coatalen (CY Cergy Paris Université)

14h30

Parole de souveraine, parole souveraine, Dominique Maingueneau (Sorbonne Université)

15h15

Table ronde : La construction des discours : production, argumentation, mise en scène, avec la participation de Francine-Dominique Liechtenhan (CNRS), Claire Oger (UPEC), Anne Régent-Susini (Université Sorbonne Nouvelle)

16h45

Pause

17h

Wedded to the Realm : Queen Mary I and the Motif of jewels, Valérie Schutte (chercheuse indépendante)

17h30

Le discours d’abdication de Christine de Suède : mise en scène de la parole et stratégies rhétoriques, Roxanne Roy (Université du Québec, Rimouski)

18h

Questions.

—

Responsables : Claire Fourquet-Gracieux (et Marie-Karine Schaub (Université Paris-Est-Créteil)

Soutiens : EA 4395 LIS (Lettres, Idées, Savoirs) ; EA 4392 CRHEC (Centre de Recherche en Histoire Européenne Comparée) ; EUR Grand Paris FRAPP.

—

